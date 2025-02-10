影帝上身！2炸街猴遇臨檢落跑　他不講義氣裝乖「載警抓友」

▲台中一名姚姓與張姓少年臨檢落跑，一人騎車逃逸、一人徒步落跑。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

太離譜！台中一名姚姓與張姓少年無照騎車上路，結果被臨檢，張催油門加速逃逸，留下姚被員警團團包圍，結果姚棄車落跑，員警徒步追趕進入小巷，見一位騎士在路邊，請求載一程幫忙追人，騎士協助完成後喊「沒事我先走囉！」結果其他員警發現，他不就是加速逃逸的張男，根本「影帝上身」。

第一警分局公益所1月在中區自由路與台灣大道執行臨檢，2名機車騎士排氣管發出巨大聲響，立刻引起員警注意，不料2人假意配合，其中一名張姓騎士又突然猛催油門逃逸，留下姚姓友人在場，姚雖下車，卻又突然棄車徒步落跑，員警見狀立刻追人。

▲員警徒步追趕，在一旁小巷遇到一名騎士，請求幫忙載一程追趕。（圖／記者許權毅翻攝）



員警吳佳侖徒步追趕姚男，雙方在自由路附近的小巷展開追逐，吳佳侖發現，路邊有一名騎士在路邊，上前詢問是否可能幫忙載一程，協助追趕落跑的姚男。

該名騎士有點驚慌，但也同意吳佳侖坐上機車，便往大馬路騎去，還探頭探腦協助查看，直到看見姚男被員警包圍，該名騎士「完成助警任務」，對員警大喊「啊沒事我先走囉～」，結果有一旁員警認出，他不就正是剛剛落跑的張姓少年，準備攔人時，仍被他跑走，經通知才到派出所說明。

▲該位民眾載完員警後，被其他員警發現，就是落跑的張姓少年。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方追查，姚、張2名少年是朋友，均僅有17歲，無照騎車上路，且姚懸掛他車車牌、拆除消音器、引擎號碼不符，加上都於路檢點拒檢，最高可能被開出20萬6400元、19萬2000元罰鍰。

讓人更摸不著頭緒的是，張姓少年先是拋棄朋友逃逸，還躲藏在小巷內，見員警上前請求幫忙，還「影帝上身」，二度拋棄友人，絲毫不講義氣，且觸犯多項違規，實屬離譜。