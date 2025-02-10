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日本UNIQLO「免運送到飯店」條件超佛！一票人買爆：回台才看到

▲▼ 。（圖／dantcm.ca提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲店內消費1萬日圓，就能免運送到飯店 。（圖／dantcm.ca提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

許多人去日本血拚，絕對少不了國民服飾UNIQLO。而中醫師陳啟志最近去日本時，看到UNIQLO推出限定免運服務，只要消費1萬日圓（約新台幣2100多元），隔天就能送到飯店，實在非常貼心。文章曝光後，一票網友也驚呼，「上次買快4萬日幣，結果兩人扛到氣死」、「太晚看到，已經背了一整天嗚嗚」。

中醫師陳啟志在Threads表示，近日去逛日本UNIQLO時，看到一個貼心的服務「DIRECT TO HOTEL」，公告寫著「凡購買滿1萬日圓（含稅）即可享受免費運服務，也就是說，達到此消費金額，遊客免提著大包小包逛街，會有專人送到飯店櫃台。

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這讓陳啟志大讚直呼，「日本真的太貼心了！在UNIQLO買超過萬元，直接幫你寄到飯店，不用自己背！有個頁面可以輸入飯店和房間號，隔天就送到你飯店啦！」

值得注意的是，該服務只限定2月1日至14日而已，且運送地區只有東京23區、舞濱地區。

底下網友紛紛驚呼，「回來才看到，上周六買了好幾萬提著一大袋衣服逛了半天」、「10000日圓免運費太誇張了吧」、「我都不知道！上次在福岡自己扛了一堆UQ的衣服搭地鐵回飯店，太重了」、「上次買快4萬日幣，結果兩人扛到氣死」、「免運日期太短了，殘念」、「可惡2/15才到日本，來不及使用這個服務」、「一萬日幣感覺沒很難欸，每次去都爆買 」、「太晚看到，已經背了一整天嗚嗚」。

本文獲dantcm.ca授權

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