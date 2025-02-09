忙到像地獄！急診人嘴上喊離職「全因4字」衝出來　萬人看哭

▲急診醫師一篇文看哭萬人。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

醫療量能大爆炸，不只流感、諾羅肆虐，急診室更是人滿為患。近日一名急診主治醫師直言，這幾天的急診「像極了地獄」，面對候床病人、源源不絕的病患湧入，醫護們雖然嘴上說著要離職，但一聽到「OHCA」仍放下手邊的事情，下意識地衝出來救人，貼文讓近萬名網友看得超心疼。

原PO在Threads表示，「這幾天的急診像極了地獄，過年／諾羅／流感／大S，讓這本就處於崩潰邊緣的科，更像是地獄。」每個上班的醫護拖著疲憊身體，嘴上喊著要離職，手卻不肯停下來，一直處理病人，「全身唯一在休息的是腎臟跟腸子，因為忙到不用吃飯喝水。」

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這名醫師在文中形容，急診室已經爆滿到「啟動大量傷患的配置」，甚至在醫院大廳建立臨時護理站，但醫護人力卻沒有增加，「多的醫護呢？抱歉…還是同一群人」。至於為什麼不增派人手，「因為全台灣的急診都在虧錢，虧錢到會被檢討的科別，哪有增加人手的本錢？」

他感嘆，選擇急診這條路的人，早就知道這是個「虧錢、沒未來，被現實打了巴掌，再摸臉說聲辛苦了的眾矢之」。然而，就在他忙到幾乎沒時間吃飯、喝水的時候，突然聽到檢傷區大喊：「OHCA，心肌梗塞心跳停止！」

當時，所有急診人員依然立刻停下手邊工作，全員衝上前，在滿床的急救室內迅速讓出空間，並在短短15分鐘內與心外醫師完成葉克膜裝置，成功讓病患恢復心跳。那個瞬間，讓他久違地感到快樂，原來所有人仍然熱愛急診，「所以才會像個傻子一樣在這裡，燃燒自己的健康吧呵呵！」

貼文一出，網友們紛紛感動留言，「很謝謝你們還願意支持在第一線」、「台灣人真的要珍惜醫護人員」、「最近真的各大醫院都滿滿的，從過年一直操到現在，真心覺得醫護人員很偉大也真的辛苦，真的很感謝有你們」、「看到哭了 辛苦你們了。」

更多人則感嘆醫療制度對醫護太不友善，「我只覺得，當所有人用大S的例子批評日本的醫療制度時，有沒有想過，台灣相對所謂的好，其實才是畸形」、「不知道你做了幾年，我急診做了15年，熱血的感覺早就沒了…面對現實一再的折磨」、「熱情會燒光的，短則3年。該改的是制度。」

※本文獲原PO授權引用。