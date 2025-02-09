不是人撞的！新竹紅綠燈「一頭倒地」原因超狂　在地人也傻了

▲竹東紅綠燈被風吹倒。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹的風真的很凶猛，這幾天吹起的大風，更是讓在地人也傻眼。有竹東人在網上貼出紅綠燈的照片，只見紅綠燈柱接近底座的地方凹折，整根燈柱向一側傾倒，「我以為是酒駕撞倒，結果只是風大了一點點。」超狂一幕讓網友看傻，「紅綠燈：下班囉」、「真的不能小看我們新竹的風。」

不只一位竹東網友在Threads貼出照片，只見紅綠燈柱接近底座的地方，明顯被折斷，整根燈柱向一側傾倒，紅綠燈的燈頭部位直接撞到地面，而上面的燈號還是「盡忠職守」地亮著，至於地點則是竹東中正路消防隊前的路口。

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兩位網友則紛紛在文中表示，「我以為是酒駕撞倒，結果只是風大了一點點」、「紅綠燈是罷工了，但是綠燈依然盡忠職守」，還不約而同地在文末感嘆，「新竹風好大」、「新竹的風」。

看到照片後，不少在地人也紛紛留言，「今天的風確實有點大，還很冷，完全不敢騎車過橋去竹東」、「誰還敢說新竹不冷的，風大超冷」、「新竹風才是最盡忠職守，沒有一天不吹那破風」、「今天竹東的風很狂妄。」《ETtoday新聞雲》致電新竹縣政府消防局第二大隊竹東消防分隊求證，該支紅綠燈確實是被風吹倒，並非人為因素。

※本文獲原PO授權引用。