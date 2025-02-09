碎屍魔年前將陽台漆成朱紅色+年後丟大型垃圾　詭異舉動惹鄰議論

▲張姓嫌犯過年前將住家陽台漆成朱紅色。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名年逾7旬婦人並殘忍分屍，張嫌堅持否認犯罪，讓案情陷入膠著。不過，全案在張嫌住家附近成為左鄰右舍熱議話題，鄰居透露，張嫌在過年前突然將陽台粉刷成朱紅色，年後又在清潔人員收走垃圾後，丟棄了一大袋垃圾和木頭家具，如今看來都十分「詭異」。

在案情方面，檢、警專案小組目前僅掌握3名受害老婦進入張嫌住處後消失的監控畫面，並從撈獲的屍塊中比對出其中一名林姓受害者身份，然而，凶器尚未尋獲，另兩名婦人的屍體也無著落，檢警正在積極鞏固相關事證。

▲張姓嫌犯住家陽台鐵窗有兩罐疑似油漆桶的鐵罐（紅圈處）。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，嫌犯前鎮住家是屬於舊部落，附近的鄰居幾乎都是住了1、20年的老住戶，左鄰右舍最近聊天話題也離不開這起駭人的殺人分屍案；有鄰居表示，張嫌在夏天的時候，有時會脫光衣服坐在陽台上，觀看來往人潮。

還有鄰居指出，張家的陽台原本是裸露的水泥，但過年前，張突然用將陽台漆成朱紅色，當時大家以為是單純的除舊佈新，也不以為意，如今回想起來卻充滿了「詭異」，實地察看張嫌的住家，陽台鐵窗旁還放著兩罐疑似油漆桶的鐵罐，相當可疑。

▲張姓嫌犯過年前將住家陽台漆成朱紅色。（圖／記者吳世龍攝）

此外，也有鄰居指出，過完年後開始收垃圾時，垃圾車走後張男才突然拿出一大袋垃圾和木頭家具丟棄，鄰居們懷疑這些垃圾中可能包含屍塊。

對此，西山里里長陳天香表示，初六（2月3日）環保局恢復收垃圾，因為過年垃圾多，時間也由原本的下午4點提前到上午11點開始，他沒有特別注意張嫌是否有在垃圾車走後才拿垃圾出來丟。

至於張嫌平日的情況，陳天香說，張原本就比較沉默寡言，與鄰居互動不多，大家也都習以為常，但這些「正常」，在案發後都變得「不正常」，是否真的與案情有關，可能需要警方去調查釐清。