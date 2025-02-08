客機飛一半「男突掏槍威脅」　乘客嚇壞急返航！機場安檢重大漏洞

▲ 男子帶槍闖關成功登機，飛行途中掏槍被捕。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

宏都拉斯發生一起離譜事件，一架從首都德古西加巴（Tegucigalpa）飛往度假勝地羅阿坦島（Roatan）的航班起飛後，一名男子突然拔槍威脅乘客，所幸機組員英勇制伏嫌犯，未造成人員傷亡，飛機也緊急折返原機場，降落後國家警察上機逮捕嫌犯。

綜合《鏡報》等外媒，這架ATR72型客機6日從德古西加巴的通康丁國際機場（TGU）起飛，原定飛往羅阿坦島，起飛後不久一名男性乘客卻突然掏槍，對機上人員構成生命威脅，引發一陣混亂，所幸空服員迅速上前將他制伏，避免造成傷亡。

機師隨即將飛機掉頭，安全降落通康丁機場後，國家警察上機將嫌犯逮捕，網路曝光的畫面可見他被上銬後走過客艙走道。驚魂未定的乘客也被迫下機，改搭另一架飛機前往羅阿坦島。

Passengers on a flight from Tegucigalpa Toncontin International Airport, (TGU), Honduras to Roatan International Airport, (RTB), Honduras experienced moments of anguish when a man pulled out a firearm and threatened to kill them.



The situation caused panic on board and forced… pic.twitter.com/eH1faOhtfF — FL360aero (@fl360aero) February 6, 2025

目前不清楚嫌犯如何將槍枝帶上飛機，在這條航線上以ATR72型客機執飛的航空公司有宏都拉斯CM Airlines及瓜地馬拉TAG Airlines，目前皆未回應這起漏洞。

當地居民受訪表示憤怒，「機場安檢一定很鬆散，飛行途中發生這種事實在太危險了。」也有民眾質疑，「他到底是怎麼帶槍登機的？」