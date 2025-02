客機飛一半「男突掏槍威脅」　乘客嚇壞急返航！機場安檢重大漏洞

▲ 男子帶槍闖關成功登機,飛行途中掏槍被捕。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

宏都拉斯發生一起離譜事件,一架從首都德古西加巴(Tegucigalpa)飛往度假勝地羅阿坦島(Roatan)的航班起飛後,一名男子突然拔槍威脅乘客,所幸機組員英勇制伏嫌犯,未造成人員傷亡,飛機也緊急折返原機場,降落後國家警察上機逮捕嫌犯。

綜合《鏡報》等外媒,這架ATR72型客機6日從德古西加巴的通康丁國際機場(TGU)起飛,原定飛往羅阿坦島,起飛後不久一名男性乘客卻突然掏槍,對機上人員構成生命威脅,引發一陣混亂,所幸空服員迅速上前將他制伏,避免造成傷亡。

機師隨即將飛機掉頭,安全降落通康丁機場後,國家警察上機將嫌犯逮捕,網路曝光的畫面可見他被上銬後走過客艙走道。驚魂未定的乘客也被迫下機,改搭另一架飛機前往羅阿坦島。

Passengers on a flight from Tegucigalpa Toncontin International Airport, (TGU), Honduras to Roatan International Airport, (RTB), Honduras experienced moments of anguish when a man pulled out a firearm and threatened to kill them.



The situation caused panic on board and forced… pic.twitter.com/eH1faOhtfF