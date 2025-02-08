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業績慘！達美樂宣布關閉「全球205家門市」　日本占83%狂虧9億

▲▼ 達美樂披薩。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 達美樂將關閉全球205家門市。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

連鎖披薩品牌達美樂（Domino's）在最新交易報告中宣布，將關閉全球205家虧損門市，其中約83%位於日本。此舉將帶來約9700萬澳幣（新台幣約20億）的一次性成本，但每年可節省約1550萬澳幣（新台幣約3.2億）開支，消息公布後達美樂在澳洲證券交易所股價應聲上漲。

澳媒9News報導，達美樂執行長范戴克（Mark van Dyck）表示，「我3個月前上任時就說過，我們將果斷重塑業務，以取得長期成功」，「針對需要改變的部分，我們將迅速且透明行動。我們的首要任務很明確，就是為顧客、加盟夥伴及股東創造價值」。

達美樂目前在日本約有上千家門市，此次將關閉其中172家，專注於業績較佳的地區。公司說明，許多被關閉的門市是在新冠疫情期間因銷售熱潮而開張，但後疫情時代面臨需求下降及成本上升的困境，「每周訂單量偏低，短期內難以達到盈利水準」，因此選擇關閉。

除日本以外，達美樂未透露其餘33家門市所在地。該公司稱歐洲業績表現依然良好，但網路銷售損失2000萬澳幣（約新台幣4.1億）。日本門市虧損情形使該公司在亞洲損失4500萬澳幣（約新台幣9.3億）， 但在新加坡、台灣和馬來西亞業績都呈現正成長。

達美樂披薩為美國品牌，但澳洲企業Domino's Pizza Enterprises是該品牌在澳洲主要代理商，也在亞洲及歐洲展店，並在澳洲證券交易所上市。

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達美樂關閉門市節省開支股價上漲企業重組

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