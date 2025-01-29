放了龍蝦、松葉蟹！2大速食店「春節限定比薩+超殺優惠」懶人包

▲2大速食店春節限定比薩+優惠懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

過年團聚肯定要端上超澎派美食，《ETtoday新聞雲》整理2大連鎖比薩店推出的「春節限定比薩」，無論想吃放了龍蝦、干貝沾裹濃郁熔岩奶香醬的火山熔岩比薩，還是軟殼蟹、松葉蟹比薩都有，加碼收一系列優惠組合，最便宜只要半價就能吃到。

▲必勝客聯手富錦樹台菜香檳推出3款春節限定頂級海味比薩。（圖／業者提供，下同）

★必勝客

必勝客今年找來米其林一星台菜餐廳「富錦樹台菜香檳」聯手推出3款春節限定「頂級海味比薩」，其中，終極隱藏版「波士頓龍蝦干貝比薩」直接在餅皮放上整隻波士頓龍蝦，搭配彈牙干貝、鳳梨等餡，單點售價1688元，全台限量500個，只在167間門市販售，售完為止。

▲金帶財松葉蟹比薩特意製成古錢幣造型。

「金帶財松葉蟹比薩」限量5000份，古錢幣造型比薩十分吸睛，餅皮四周圍繞著鮮美松葉蟹鉗、彈牙干貝、青森帆立貝及飽滿鳳尾蝦等多種海鮮，外圈再撒上金黃帕瑪森起司，每一口都能吃到濃郁海味及起司香，單點售價1068元；以上2款比薩須提前1天晚上9點前在PK APP預購，取餐當日不可取消訂單、不退款，詳細預購資訊可至官網查詢。

▲金皇軟殼蟹干貝比薩限時半價就能吃。

「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選「酥炸軟殼蟹」作為主菜，搭配鮮甜干貝、Q彈魷魚，再佐以慢火熬製的鮮香蟹黃醬汁、濃醇照燒醬，打造鹹甜交織的口感，售價918元。

必勝客春節限定組合優惠如下（使用期限至2月17日）：

●金皇軟殼蟹干貝比薩：單點半價459元

●開運過年拼盤經典餐：享外帶買大送大搭配大拼盤特價999元起

●開運過年小套餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩+副食1份+1.25L可樂特價659元起

●開運過年饗宴餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+1.25 L可樂特價1049元起

●開運過年甜蜜餐：內含金皇軟殼蟹干貝大比薩1個+外帶大比薩／外送小比薩1個+副食1份+4個半熟起司塔特價1299元起 ●開運過年蟹錢餐：內含金帶財松葉蟹比薩1個+巧克力QQ球10顆+1.25L可樂特價1188元，限於PK APP預購，須提前1天晚上9點前下單

●新年限定餅皮升級：升級奢華三起司餅皮大比薩+125元、小比薩+105元；升級帕瑪森起司龍捲風餅皮大比薩+125元、小比薩+105元

▲達美樂春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

★達美樂

達美樂今年春節把重磅回歸的火山系列披薩推出全新限定「龍蝦舞干貝」口味，選用龍蝦、干貝等海鮮食材環繞著熔岩火山，並開放搭配起司火山或奶香火山2種口味，每一口都能吃到濃郁海味及香醇奶香。

▲同步推出Kit Kat聯名香蕉巧克力披薩。

同步推出新春特獻Kit Kat聯名「香蕉巧克力披薩」，選用台灣南投集集的香蕉鋪在披薩上，再淋上Kit Kat巧克力醬，經過烘烤後甜香四溢，售價199元起。

達美樂春節限定組合優惠如下（使用期限至2月2日）：

●年節歡聚套餐：內含龍蝦舞干貝火山大披薩1個+大披薩1個（經典／招牌系列）+香蕉榛果巧克力個人披薩1個+鱈魚星星1份+1.25L可樂特價1199元起

●年節歡聚套餐：內含龍蝦舞干貝火山大披薩1個+大披薩2個+香蕉榛果巧克力個人披薩1個+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+蝴蝶酥8塊+1.25L可樂特價1688元起

●龍蝦舞干貝火山大披薩：單點半價490元（起司／奶香任選）

●火山系列大披薩：26種口味享外帶半價（起司／奶香任選）

●火山系列巨無霸披薩：25種口味享外帶半價（起司／奶香任選）

●火山系列披薩買巨火山送大披薩：外送買1送1（起司／奶香任選）

●火山大套餐：內含火山大披薩1個（起司／奶香任選）+蝴蝶酥8塊+地瓜球1份+1.25L可樂特價799元起

●火山派對套餐：內含火山大披薩1個（起司／奶香任選）+大披薩1個（經典／招牌系列）+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+1.25L可樂特價1199元起

●火山歡聚套餐：內含火山大披薩1個（起司／奶香任選）+大披薩2個（經典／招牌系列）+青花椒雞1份+鱈魚星星1份+蝴蝶酥8塊+1.25L可樂特價1199元起