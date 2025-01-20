焦糖冰奶茶買1送1！麥當勞APP本周優惠出爐　小薯下殺10元

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

準備放年假，速食品牌「麥當勞」APP最新限定優惠來了，本周祭出焦糖冰奶茶、勁辣香雞翅買1送1，還有10元小薯等好康，歡樂送還推4大品項買1送1，即日起開跑，除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至1月22日）

1. 單點勁辣香雞翅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至1月26日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋套餐折15元

3. 單點小薯特價10元

4. 小杯玉米湯+4塊麥克雞塊特價83元

5. 中薯+小杯玉米湯特價80元

●門市限定（使用期限：1月24日至1月26日）

1. 買超值全餐送吉事漢堡

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至2月25日）

1. 單點勁辣香雞翅買1送1

2. 單點蘋果派買1送1

3. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

4. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

▲達美樂春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」限時下殺半價。（圖／記者蕭筠攝）

為迎接農曆新年，達美樂即日起不分平假日祭出「火山系列大披薩／巨無霸披薩半價」限時優惠，像是春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」也同享優惠，火山熔岩醬則開放起司、奶香2種任選；大披薩口味有25種任選、巨無霸披薩則推24款下殺，詳細優惠內容可至官網查詢。