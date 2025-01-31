高齡駕駛違規記點滿3點　春節後收關懷單「勸導繳回駕照」

▲公路局今年將啟動對65歲以上高齡駕駛啟動關懷計畫。（資料圖／嘉義市監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

65歲高齡者交通事故死亡今年1月到10月達1026人，減少1.8%，為持續降低高齡事故死亡，公路局春節後擬針對65歲以上肇事的3.5萬名高齡者，以及82歲以上的24萬名高齡駕駛，啟動「關懷計畫」，將寄發關懷單，鼓勵自主體檢、認知檢測或繳回駕照，以及參加政府補助安駕訓練。

由於高齡駕駛車禍也是交通事故主要族群之一，現行規定，年滿75歲的高齡駕駛人須強制參加認知檢測和換照，通過體格檢查和認知測驗後才能換取3年效期駕照，未通過者須繳回駕照，未繳回可註銷駕照。

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基於高齡者身體機能自然衰退，一旦涉入交通事故，受傷的風險增大，為保障高齡駕駛與用路人安全，公路局去(113)年7月底針對70歲到74歲近1年曾違規累計記點3點以上的高齡駕駛人，啟動「關懷計畫」，寄送1萬4787份關懷書勸導繳回駕照，至少已有49人自願繳回駕照，比例為0.3%，其餘97%已無違規。

有鑑於關懷計畫成效良好，公路局監理組長魏武盛表示，「關懷計畫」今年規劃年齡區間加大，擴大挑檔65歲以上具駕照且有交通違規案的高齡駕駛，或是82歲以上高齡駕駛包括無肇事者，寄發關懷單呼籲駕車前評估身體狀況，注意行車安全；若已無駕駛需求，可繳回駕照，改搭乘大眾運輸工具、計程車或由家人協助接送，保障行的安全。

魏武盛進一步說明，預計今年春節後，監理單位將挑檔65歲到74歲、交通違規一年內記點滿3點的高齡駕駛，寄送關懷單，預估將有3.5萬人，最晚今年第三季前將全面寄發完成；另外針對民國31年6月31日以前出生、當時實施認知檢測和短期駕照新制不溯及既往的高齡者，也就是82歲以上的長者，不管有沒有交通違規，也會寄送關懷單，預估將有24萬人，因人數比較多，預計今年底前完成一半至四分之三通知。

魏武盛表示，收到關懷單的高齡者可選擇自主去體檢，或自費做認知檢查，評估身體是否適合開車，並提醒家人了解和勸導，若身體不適宜，應主動繳回駕照，改搭公共運輸，若仍要開車，則會鼓勵參加補助的安駕道路訓練。

由於該關懷採鼓勵不強制，魏武盛表示，後續也將會追蹤，若65歲以上肇事記點高齡者已收到關懷單後，仍持續違規記點，監理單位將持續寄送關懷單外，關懷強度也將升級，後續會採電話通知勸導體檢、繳回駕照或參加安駕訓練。