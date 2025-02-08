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砂石廠欠120萬耗水費「拖2年不付」　廠房剛貼封條...他秒繳清

▲彰化分署人員查封用水大戶廠房後，馬上接到負責人來電表明會迅速繳情，右圖為查封公文。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署人員查封用水大戶廠房後，馬上接到負責人來電表明會迅速繳情，右圖為查封公文。（圖／彰化分署提供）

記者鄧木卿／彰化報導

經濟部水利署112年2月開始實施耗水費徵收辦法，南投縣山區一間用水大戶砂石廠，不但未依規定設置量水設備，也沒有逐月用水紀錄，水利署依據其水權狀記載之引用水量，對業者開徵120餘萬元的耗水費，但該家砂石廠逾期不繳，直到負責人名下廠房將被查封，趕緊匯款繳清。

經濟部為促進產業節水，前年2月開始實施耗水費徵收辦法，用水大戶枯水期單月用水量超過9000度者，每度需徵收3元耗水費。南投某間砂石廠遲遲不繳120多萬元耗水費，案件去（113）年底移送至法務部行政執行署彰化分署執行。

彰化分署受理後調查發現，該砂石廠名下有一棟坐落在國有土地上的廠房，旋即發函地政機關辦理建物查封登記。年初書記官預備至現場張貼封條時，突然接到負責人電話，表示之前不服水利署徵收這筆費用，曾提起訴願，訴願結果輸掉了，廠房被分署查封，會在3日內儘速繳納。

業者當日依約迅速匯款繳清全部款項，執行人員也趕快通知地政事務所塗銷查封登記，耗水費徵收辦法上路剛滿2年之際，分署順利為國庫徵起入帳百萬元。

彰化分署提醒，義務人滯欠耗水費應儘速主動繳納，否則案件移送執行後，分署將扣押存款、應收帳款或查封財產，強力執行以落實並維護台灣用水正義。

另外，用水大戶如有使用再生水、海淡水或投資節水設備，可享耗水費減徵優惠，有助於企業實現ESG，廠商可多加利用。

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