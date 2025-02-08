天冷吃好料最怕高血壓狂飆！　嘉榮提醒：低鹽低脂+定期量血壓

▲▼ 寒冬+年節飲食雙重夾擊榮醫提醒高血壓患者當心健康警訊 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

72歲的賴先生在農曆新年與家人團聚，享用各式年節佳餚，如米糕、佛跳牆、炒臘肉等高油高鹽料理。加上寒冬來襲，活動量減少，血壓隨之飆升，讓他的健康亮起紅燈。日前，他突然感到劇烈頭痛、噁心及肩頸僵硬疼痛，意識到情況不對勁，趕緊至臺中榮總嘉義分院家醫科門診看診；經測量發現，賴先生的血壓已高達 200/120 mmHg，確診為高血壓急症，醫師立即給予降壓治療，並安排進一步檢查。所幸在藥物控制下，目前血壓已趨穩定。醫師叮囑他務必調整飲食與生活型態，定期回診追蹤，以確保血壓控制得當。

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▲臺中榮總嘉義分院家醫科主治醫師蒲柏瑞 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

臺中榮總嘉義分院家醫科主治醫師蒲柏瑞表示，高血壓是最常見的慢性疾病之一。根據衛生福利部國民健康署2023年統計，台灣20歲以上成人的高血壓盛行率約為26.8%，推估約有529萬人受影響，且隨年齡增長而顯著增加。65歲以上族群的高血壓盛行率更超過50%。此外，男性在50歲前較為常見，而女性的發病率則常在停經後迅速上升。

蒲醫師指出，年節期間，大魚大肉加上應酬飲酒、熬夜作息不規律，使交感神經興奮，容易讓血壓飆升，尤其寒冬更是高血壓及其併發症的高峰期。高齡長者對氣溫變化的適應力較差，低溫會導致血管收縮，使血壓升高，增加中風與心肌梗塞的風險。此外，年節期間常有剩菜反覆加熱的情況，蒲醫師提醒，這些料理原本已調味，再次加熱可能會攝取過量鹽分影響血壓；高油脂的食物多次加熱，也可能產生氧化物質影響血管健康，增加高血壓風險。建議民眾少量烹煮食材，若需加熱，選擇隔水加熱或以微波爐短時間加熱，減少營養流失並降低有害物質產生。

嘉榮家醫科蒲柏瑞醫師貼心提醒，隨著冬季氣溫驟降，高血壓患者及高危險族群需特別留意血壓變化，做好日常保健，養成定期量測血壓的習慣，並調整生活型態以降低風險。飲食方面，應採取低鹽、低脂飲食，適量增加富含鉀離子的食物，如香蕉、番茄及深色蔬菜，有助於維持血壓穩定，同時避免過量飲酒，以減少心血管負擔。此外，若出現頭痛、胸悶、四肢無力等不適症狀，應立即就醫，及早治療，以防併發症發生，守護自身健康。