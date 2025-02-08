女罹罕病「自動性高潮」　每天至少5次...體液狂瀉

▲女子罹患「持續性性興奮症候群」，每天高潮至少5次。(示意圖／Pixabay)



圖文／CTWANT

英國一名36歲的女子透露，自己罹患罕見的性高潮疾病，讓她飽受困擾，這種疾病意味著她會持續性興奮，每天大約會經歷至少5次性高潮。這種疾病不僅不會帶來愉悅感，反而是導致她因持續的「劇烈高潮」造成腹股溝疼痛、性交時疼痛以及令人尷尬的「體液狂瀉」，也就是日本謎片中的「潮吹」。

根據《每日郵報》報導，這名叫做艾蜜莉（Emily McMahon）的女子表示，「這種劇烈的高潮讓我想抓住自己的腹股溝，然後把它撕毀」。她並表示，「想像性高潮時的悸動感乘以20倍，若興奮感真的太強烈，我看起來就像尿濕了一樣」。

艾蜜莉透露，連出門都讓她感到恐懼，因為搭乘大眾運輸工具就可能因為震動而引發性高潮，「這種事也曾在購物中心發生過一次。當我試圖應對身體上的影響，反而引起更多人關注還批評我」。

報導引述醫學家說法，這種疾病被稱為「持續性興奮症候群」(PersistentGenital Arousal Disorder，PGAD)，大約有百分之一的英國人會有這種疾病，且其中大多數為女性。另據《鏡報》(The Mirror)報導，先前在美國也有一名女子麥勞芙琳(Amanda McLaughlin)，引因為同樣的症狀並困擾她10年之久，她從13歲青春期開始，就發現身體有狀況，常常處於「想要」的性高潮狀態，讓她腦中不時地想和男人上床。

直到麥勞芙琳19歲那年，她才被診斷出罹患了罕見怪病，據麥勞芙琳的母親維多利亞(Victoria)表示，「起初我以為女兒是個蕩婦，每天只懂得滾床單。之後得知確定她罹患這種疾病後，才知道自己錯得離譜」。

同樣在美國，24歲的亞曼達(AmandaGryce)自6歲起便受苦於這種病症困擾，她控制不住高潮，由坐車到聽到響亮的低音貝斯，都可能令她陷入極度性興奮。亞曼達形容，高潮可以發生在任何時間、任何地點，有時候一連5次，這種感覺一點也不好，已經變成「受罪」；她因為羞於啟齒，不敢向家人或朋友求救。每當「高潮」降臨，她還得強顏歡笑，假裝沒事。

亞曼達最後向骨盆疼痛專家羅伯特(Robert Echenberg)求助後，才找到幾種方式減輕高潮強度，雖然高潮仍不時發生，不過她靠著服用藥物減輕陰部感受，以及透過運動轉移心思，在醫師建議下，她與男友有段時間不能嘿咻，直到治癒為止。

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