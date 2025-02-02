遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

▲方男的女兒跪地10分鐘卻仍「擲嘸筊」。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

「阿兄！你跟我回去啦！我阿妹阿！」高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了4500元的工資找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，施男還搶走方男身上20萬元金飾變賣後逃逸，最後在南投落網，方男的女兒等家屬今（2）天到方男的遇害處招魂，但10分鐘都「擲嘸筊」，最後妹妹出面，聲聲呼喚哥哥的魂魄跟著她回家，才獲得「聖筊」應允，完成招魂，冥冥之中似乎最掛念的還是同住的妹妹。

方姓男子27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，經過初步調查，方男是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，而這部車輛的駕駛者是方男的老闆施男，兩個人日前因為一天半的工資4500元問題起爭執。

▲方男的妹妹哀傷過度需要旁人攙扶。（圖／民眾提供）

檢、警專案小組調查，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋子二樓就債務問題進行溝通，施男不但不願還4500元工資，還希望方男再借他錢進料，等工程結束再一起還錢，遭方男拒絕，兩人起了口角衝突，此時施男見方男脖子上有粗大的金項鍊，因此起了貪念，兩人下樓時，方男走在前方，施男趁方男不注意，將方推下樓，害方摔昏迷，施男再將方男拖上休旅車離開。

施男開車返回左營住家途中，方男甦醒過來，施男持水果刀朝著方的頭部猛刺5 刀，殺了方男，順便洗劫方男的金飾，拿去變賣20多萬，隨後再將方男載到屏東滿州丟棄。

今（2）日是方男的頭七，家屬們帶著悲傷的心情到案發地招魂，女兒一身孝衣跪地擲筊，希望將爸爸的魂魄帶回，但10分鐘都「擲嘸筊」，最後妹妹出面，聲聲呼喚哥哥的魂魄跟著她回家，才獲得「聖筊」應允，才順利完成招魂。

據了解，方男從小與父母及弟、妹租住高雄市楠梓區，家境並不富裕，他自覺不太會念書，所以經常利用時間去撿回收物賣錢，想存錢要給弟、妹讀書，目前仍與妹妹同住楠梓區，出門也一定會跟妹妹說要去哪裡，這回他曾向妹妹提及工頭欠他4500元工資沒給，出門去索討卻音訊全無，妹妹也是第一時間PO網協尋並報案，才讓全案受到重視矚目，可見兄妹感情之深。