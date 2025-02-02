　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

▲▼楠梓命案招魂 。（圖／民眾提供）

▲方男的女兒跪地10分鐘卻仍「擲嘸筊」。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

「阿兄！你跟我回去啦！我阿妹阿！」高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了4500元的工資找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，施男還搶走方男身上20萬元金飾變賣後逃逸，最後在南投落網，方男的女兒等家屬今（2）天到方男的遇害處招魂，但10分鐘都「擲嘸筊」，最後妹妹出面，聲聲呼喚哥哥的魂魄跟著她回家，才獲得「聖筊」應允，完成招魂，冥冥之中似乎最掛念的還是同住的妹妹。

方姓男子27日失蹤，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，經過初步調查，方男是27日在楠梓區保齡球館前搭上施男休旅車的後座，就失去聯絡，而這部車輛的駕駛者是方男的老闆施男，兩個人日前因為一天半的工資4500元問題起爭執。

▲▼楠梓命案招魂 。（圖／民眾提供）

▲方男的妹妹哀傷過度需要旁人攙扶。（圖／民眾提供）

檢、警專案小組調查，方男上了施男的車子後，一路開到兩人一起工作的鳳山一處透天民宅，兩人在屋子二樓就債務問題進行溝通，施男不但不願還4500元工資，還希望方男再借他錢進料，等工程結束再一起還錢，遭方男拒絕，兩人起了口角衝突，此時施男見方男脖子上有粗大的金項鍊，因此起了貪念，兩人下樓時，方男走在前方，施男趁方男不注意，將方推下樓，害方摔昏迷，施男再將方男拖上休旅車離開。

施男開車返回左營住家途中，方男甦醒過來，施男持水果刀朝著方的頭部猛刺5 刀，殺了方男，順便洗劫方男的金飾，拿去變賣20多萬，隨後再將方男載到屏東滿州丟棄。

今（2）日是方男的頭七，家屬們帶著悲傷的心情到案發地招魂，女兒一身孝衣跪地擲筊，希望將爸爸的魂魄帶回，但10分鐘都「擲嘸筊」，最後妹妹出面，聲聲呼喚哥哥的魂魄跟著她回家，才獲得「聖筊」應允，才順利完成招魂。

據了解，方男從小與父母及弟、妹租住高雄市楠梓區，家境並不富裕，他自覺不太會念書，所以經常利用時間去撿回收物賣錢，想存錢要給弟、妹讀書，目前仍與妹妹同住楠梓區，出門也一定會跟妹妹說要去哪裡，這回他曾向妹妹提及工頭欠他4500元工資沒給，出門去索討卻音訊全無，妹妹也是第一時間PO網協尋並報案，才讓全案受到重視矚目，可見兄妹感情之深。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
春節大批「中國遊客」湧入觸怒日本人　白目行徑曝光
2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？
快訊／曾之喬生了！初五首曬寶寶照片
洪一中曝請球團接觸林家正：先搏感情
遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊
南非再下通牒！要台灣駐館3月遷離　外交部證實：還試圖降級更名
快訊／大罷免開跑！　破18選區民團明準時送件拼罷免藍委

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中民宅烈火沖天！疑騎樓廢棄機車引燃　恐怖影像曝

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

雲林男酒駕又闖紅燈！撞飛騎士、14歲乘客　2人多處骨折送醫

外籍女定情金手鍊遺落月台　鐵路警及時找回...她大讚高效率！

年假最後一天出海捕魚　雲林漁民不慎落海！送醫搶救不治

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

獨／后豐鐵馬道事故！少年撞上輪胎堆　門牙斷裂滿臉血

台中婦探視病夫盼團圓卻迷途　警安撫載她回家...真相令人鼻酸

基隆房仲撕毀管委會「違建承接」公告挨告　法官判罰3000元

逼裸身跳操再打手槍　3煞討債囚禁凌虐暴行曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

快訊／台中民宅烈火沖天！疑騎樓廢棄機車引燃　恐怖影像曝

遭殺害小工今頭七！女兒跪地招魂10分鐘擲嘸筊　妹妹呼喚獲聖筊

雲林男酒駕又闖紅燈！撞飛騎士、14歲乘客　2人多處骨折送醫

外籍女定情金手鍊遺落月台　鐵路警及時找回...她大讚高效率！

年假最後一天出海捕魚　雲林漁民不慎落海！送醫搶救不治

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

獨／后豐鐵馬道事故！少年撞上輪胎堆　門牙斷裂滿臉血

台中婦探視病夫盼團圓卻迷途　警安撫載她回家...真相令人鼻酸

基隆房仲撕毀管委會「違建承接」公告挨告　法官判罰3000元

逼裸身跳操再打手槍　3煞討債囚禁凌虐暴行曝

快訊／台中民宅烈火沖天！疑騎樓廢棄機車引燃　恐怖影像曝

統一獅安排日職進修　潘威倫：這裡就像知識庫

人寵一體！「袋鼠式」毛毯讓毛孩跟你黏TT　10秒入睡超舒服

帥房東長得像歌手「揉奶抵房租」　鹹濕對話曝光！全場看傻

全球第一國！英國將立法禁AI生成性虐兒童圖像　違者最高判5年

「最帥空少」陽光笑容脆上爆紅：好想搭！　斜槓身份曝⋯還演過BL劇

《哪吒2》高峰期5分鐘一場　網友笑了：像看到我的鬧鐘

每天帶iPhone進浴室洗澡　女揭「手機殼慘況」網嚇壞：拿黴菌貼臉

五角大廈將輪換駐點媒體　紐時、NBC News等4傳媒被撤出

認養亞太球場等招標條件　統一獅大巨蛋賽事爭取加場

【年糕新吃法】不沾鍋做出酥脆的紙片年糕！

社會熱門新聞

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

OL聚餐喝掛　衣服裡竟多一隻手

雲林男被父母弟「挖喉驅魔」身亡　3人判決出爐

為3千債務殺工人　狠心工頭收押禁見

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

花蓮單車男與新自強號碰撞！搶救無效亡

機車撞貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

自小客左轉騎士煞不住猛撞　重機卡進車裡

8包茶包賣4500元？他整到警被判關7月

兄弟檔挖礦竊電157萬度　判賠843萬

吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤當街格鬥

幫帶「行李箱」來台　他被判關6年

快訊／水雲吊橋下驚見「1男躺溪床」已屍僵！　警消吊掛上岸

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

更多熱門

相關新聞

狠心工頭犯案時序曝！推下樓+車上補5刀丟山區

狠心工頭犯案時序曝！推下樓+車上補5刀丟山區

高雄市方姓男子（61歲）在小年夜為了4500元的工資找施姓工頭（51歲）要債，不料卻遭施男殺害還棄屍在屏東滿州山區，施男還搶走方男身上20萬元金飾變賣後逃逸，最後在南投落網，檢、警調查後發現，施男和方男在鳳山透天工地談判時，見方男身上粗大的金項鍊價值不斐起了貪念，趁方男下樓時從背後偷襲將他推下樓梯，害方男摔昏，後來開車載方男離開時，竟發現方男尚有氣息，於是在車上又補了5刀殺害方男，最後才載到屏東滿州山區丟棄，手段十分兇殘。

為3千債務殺工人　狠心工頭收押禁見

為3千債務殺工人　狠心工頭收押禁見

即／顧家工人討3千被工頭殺害　相驗結果曝

即／顧家工人討3千被工頭殺害　相驗結果曝

工頭殺工人棄屍若無其事吃年夜飯

工頭殺工人棄屍若無其事吃年夜飯

男討3千薪水被工頭殺害　命案地點曝光

男討3千薪水被工頭殺害　命案地點曝光

關鍵字：

小工工頭狠殺棄屍女兒跪地擲嘸筊原因

讀者迴響

熱門新聞

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

買新車「最討厭業務送什麼」

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面