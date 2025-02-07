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校園性別友善廁所「86%是無障礙改掛牌」　民團：應制定標準

▲▼性別友善廁所被學生戲稱為「性行為使用」。民間性別團體呼籲北市府訂立標準，並提供經費給學校。（圖／記者許敏溶攝）

▲民團呼籲北市府應設立性別友善廁所標準，並加強宣導。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

民間性別團體針對台北市高中職11校、30間性別友善廁所進行調查，發現高達86.7%是將原有無障礙廁所掛牌再標示，僅有13.3%（4間）符合「集中型」性別友善廁所標準，品質卻參差不齊，更有3校出現虛報，民團呼籲北市府了解虛報狀況，並確實督導其品質，訂定設立標準並加強宣導。

根據北市教育局統計，全台北市共有73所高中職中，共有45校設置性別友善廁所，占比達61.6%。包括台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、台灣伴侶權益推動聯盟等長期關注校園性別平等友善環境的團體，在去年下半年邀請北市高中職學生擔任志工，實地考察11校、共30間性別友善廁所，並在今（7日）公布結果。

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台灣性平教育協會秘書長韓宜臻指出，調查30間性別友善廁所後，發現高達86.7%（26間）性別友善廁所，是將原有無障礙廁所加上掛牌後，同時標示為性別友善廁所，僅有13.3%（4間）符合「集中型」性別友善廁所標準，也就是在一間性別友善廁所裡，擁有蹲式馬桶、坐式馬桶、小便斗等不同類型的廁間，甚至有3校出現虛報情況。

▲▼性別友善廁所被學生戲稱為「性行為使用」。民間性別團體呼籲北市府訂立標準，並提供經費給學校。（圖／記者許敏溶攝）

▲民間性別團體呼籲北市府提供經費給學校。（圖／記者許敏溶攝）

韓宜臻進一步表示，以無障礙廁所掛牌作為性別友善廁所的替代方案，雖在執行上快速可行，卻也衍生相關問題，包括身障學生難以及時獲得所需設施，且學生也不知情，建議教育局設置性別友善廁所不應單純追求速度，導致沒有經費學校被迫以上述掛牌方式處理。

此外，韓宜臻指出，4間符合標準的「集中型」性別友善廁所，也出現安全性、隱私性與便利性等問題，其中一間設在學生較少活動區域，導致學生不知道該廁所存在，另有兩間廁所未達「每月至少一次反針孔巡檢」標準，加上相關宣導不足，讓學生戲稱性別友善廁所是「性行為使用」。

台灣同志諮詢熱線協會副秘書長彭治鏐指出，這次調查凸顯北市在「集中型」性別友善廁所的規劃、標準與品質參差不齊，呼籲教育局應思考，除了要求學校設置性別友善廁所外，在廁所規劃與設置品質上，應協助學校相關人員具備足夠的資源與知能，並提供給各校足夠的新建或改建經費，落實台北市對校園廁所的期待。

台北市議員林亮君也認為，這次性別友善廁所調查範圍是在校園內，但目前最大問題，是性別友善廁所到底該有哪些設施，希望北市教育局與相關單位進行跨局處協商，提供學校有可依循的準則與規範，並統一設置新的標章，也要要求學校加強偷拍稽查，針對廁所隔板太低等問題進行改善，讓學生可以安心如廁。

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