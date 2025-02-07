行刺片曝光！男持利刃「繞著咖波跑一圈」　警方鎖定兇手了

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市東區、台中火車站大智北路側邊的草皮廣場原本正在舉辦「咖波十周年巡迴最後站」，現場擺放超萌的巨型咖波氣球，吸引粉絲前往打卡朝聖，未料昨(6日)一早卻發現咖波遭人惡意破壞，巨大氣球被割破、消風，淪為一坨藍色塑膠布。台中警方介入調查，調閱監視器後，發現一名男子趁著四下無人之際，手持利器快速繞著咖波跑一圈，氣球當場被割開一個大裂縫，快速消氣軟倒，男子在得手後隨即逃離現場。

▲台中咖波氣球遭刺殺，監視器畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

這場活動係在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，主辦方昨天在臉書上哀號，「大咖波被暗殺了！」提到前一晚被人用刀子割破，因損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了。也請準備要去看大咖波的粉絲請見諒。

監視器畫面拍下，當時一名身穿羽絨外套的男子，趁四下無人之際，手中持著利刃、快速繞著咖波跑一圈，氣球當場被切開一道大裂縫，瞬間消氣軟倒，男子得手後還將沒完全消氣得咖波拍扁，隨後跨過咖波「遺體」，徒步快速逃離現場。台中市警方表示，已經調閱監視器畫面，並鎖定特定人士持尖銳物品刺破咖波後逃逸，將等到主辦方提告並完成報案手續後，依照毀損罪函送地檢署偵辦。