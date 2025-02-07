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金曲獎天王級MV名導遭跟騷　瘋狂女粉控「腦波性侵」被起訴

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲名導演不堪粉絲長期跟監盯哨，聲請保護令也沒用，決定提告跟騷。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾獲得金曲獎最佳音樂錄影帶殊榮的名導演，近年飽受粉絲A女的騷擾之苦，A女不但在網路上宣稱，遭名導用腦波儀性侵，還多次到名導住處、工作室附近徘徊，甚至直接登門找人，名導聲請保護令，也無法阻止A女持續干擾生活，只好選擇提告，台北地檢署7日依違反《跟騷法》等罪起訴A女。

本件被害導演擅長將虛實畫面結合歌曲概念，製作出的音樂影帶風格獨特，曾與張惠妹、S.H.E.、林俊傑等天王天后級的歌手合作，而A女也曾是名導工作室員工，但只待了幾個月就因故離職。

據了解，2023年開始，A女不知何故，開始在網路上宣稱，遭名導用儀器入侵腦波、引誘她、害她下體腫脹，指控名導的作品是剽竊，雖然有知情人士在網路上幫名導澄清，希望網友直接忽視A女言論，但A女不時跑到工作室要求要見名導，名導無奈之下，在2024年8月間，聲請保護令，禁止A女再接近。

沒想到隔沒幾個月，A女又開始出現在名導的生活路徑上，盯梢、試圖接近名導，並且傳訊息希望和名導溝通，名導請友人幫忙報警處理，案件因此進入司法程序，檢察官安排雙方進行調解。

名導表明不需要賠償，只希望家人能妥善安置A女，最後調解失敗，A女因在網路上散布與名導相關的性言論，又無視禁令，持續徘迴出沒在名導住處、工作場合附近，被依違反《跟蹤騷擾防治法》以及違反保護令等罪提起公訴。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

保護被害人隱私,避免二度傷害。拒絕性騷擾,請撥打110、113。

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