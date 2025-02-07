最便宜一日35K！護理師百萬月子中心任職　曝有錢人「是這群」

▲示意圖／與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對產後的女性來說，坐月子調養好身體，恢復體力與身材很重要，而月子中心也分等級，一個月願意花上100萬的大有人在。就有護理師最近到百萬月子中心任職，工作一陣子發現有趣現象，便開箱分享什麼人會住百萬月中，像是爸爸8成是外國人、媽媽很多是富家千金或網紅模特美女，話題引發熱論。

原PO在Dcard發文「開箱什麼人住百萬月中」，最近到高級月子中心任職，「一個月要100萬up的意思，房型最便宜35、最貴破百，一日35000up。」會豪灑百萬的客戶，爸爸8成是外國人，很少台灣人；媽媽多是富家千金，或是網紅模特美女或企業家，基本上都是精緻打扮的女生，或是天生美女，很少長相普通的類型。

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他透露，有錢人其實態度都很落落大方、有禮貌，還會請護理師喝飲料，但是比較有主見，會問比較多和要求服務客製化。另外，9成夫妻是門當戶對，僅少數低於一層是老少配，或是長相超美、身材超好平民女子嫁給有錢人，「即使是網紅女，也是自己算有錢的。」

至於客戶實際上有沒有錢，他其實不清楚，主要是看對方學歷、談吐、日用品、打扮猜測，還有各種小細節，像是工作用的文件、留美學歷、講電話聽起來都是老闆交代事情的內容、帶高價筆電、訪客都是藝人、穿名牌、帶燕窩之類的。

貼文引發熱議，「6年前聽說系上教授的老婆（也是教授），產後月子中心一個月至少20萬，已經很驚訝！現在看到這篇，原來是我見識太淺」、「那我住的月中不錯欸，一個月25萬左右，護嬰比1:3.5」、「太小看台灣人的財力了」、「剛訂士林，6500元/日。」