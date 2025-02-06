恐怖保母害嬰腦萎縮失明！二審重判4年　今再判賠家屬1411萬

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區執業25年的蕭姓保母，受託照顧張姓男嬰，卻因餵食過程中發生意外導致男嬰重傷，並未及時送醫，最終釀成腦部嚴重受損。刑事部分，一審依業務過失傷害致重傷罪判蕭婦1年6月徒刑，二審認定她犯成年人傷害兒童之身體致重傷罪，加重改判4年徒刑，上訴最高法院。民事部分，今士院判蕭婦應賠償嬰兒及其父母共1411萬餘元，全案仍可上訴。

蕭婦自2019年2月11日起，受張姓父母委託，於每週一至五上午7時30分至下午5時30分，在家中照顧男嬰10小時。2020年2月20日下午4時許，蕭婦在餵食男嬰時，男嬰突然往後仰倒，頭部撞擊到安全軟墊，隨即出現哭鬧、嘔吐等症狀，然而蕭婦未緊急送醫處理。

當天傍晚5時50分，張姓男嬰的父親前來接回孩子時，發現保母僅以「雙手固定腋下直立式」將男嬰交付，並未說明傷情，僅稱「他下午吃副食品，有吐了一點」。張父察覺異狀，發現男嬰呈現昏睡狀態、「四肢癱軟、叫不醒」，立即送醫急救。

經醫院診斷，男嬰因頭部撞擊或搖晃，導致硬腦膜下血腫併癲癇，並進一步引發腦部萎縮、動作發展遲緩、雙側性皮質性失明、交通性水腦症等嚴重後遺症，終生需仰賴長期復健與照護。

一審認定，蕭婦接受委託照顧嬰兒並收取報酬，卻未善盡保護責任，導致嬰兒嚴重受傷，事發後亦未立即送醫，導致傷勢惡化，影響男嬰一生發展，一審依業務過失傷害致重傷罪判處1年6個月徒刑。

案件上訴後，高等法院二審依證據改認蕭婦構成成年人傷害兒童之身體致重傷罪，認為她不僅未道歉，甚至對嬰兒父母提告妨害名譽，顯示其態度未見悔意，因此加重判處4年徒刑，全案已上訴最高法院。

此外，男嬰父母另提民事求償，士院民事庭今（6）日一審判決蕭婦應賠償嬰兒1111萬餘元，另須賠償男嬰父母各150萬元，總計1411萬餘元，全案仍可上訴。