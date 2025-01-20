保母姊妹虐童惡行再2樁！「跨椅蹲馬步」捆綁四肢任霸凌

▲保母劉彩萱與妹妹劉若琳再因凌虐2名受託幼童遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲童剴剴案，正在法院審理中，檢警持續追查發現，劉姓姊妹受託照顧其他幼童時，疏於注意清潔，導致幼童因尿布疹而潰爛，另以布條綑綁在餐椅上，任由年長的孩子拉扯被害男童脖子上的奶嘴掛繩，甚至逼男童一腳跨椅子，一腳蹲站地上練習跨馬步，儘管男童痛到厲聲哭叫也不管，台北地檢署20日再以凌虐幼童等罪起訴劉姓保母。

男童剴剴在2023年12月24日凌晨，因全身是傷送醫不治，被通報疑似家暴案，檢警積極介入調查，發現是負責照顧剴剴的保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉案，2024年4月依過失致死等罪起訴劉姓保母姊妹，同時清查曾受劉姓姊妹照護的其他幼童情形。

起訴指出，5個月大的潘姓男童，是由母親在2024年4月間，以每月2萬8500元代價，把兒子託付給姊姊劉彩萱照顧，另外蔡姓男童則是在差不多時期，經由兒童福利聯盟，以每天1000元代價，託付給妹妹劉若琳，姊妹倆因為就住在樓上樓下，所以平時就會輪流分擔照護工作。

2024年10月29日，劉若琳因鼻息肉、鼻竇炎住院手術，劉彩萱幫忙照顧蔡童時，狠心用布條把蔡童雙手反綁在餐椅背，再把雙腳捆綁在餐椅上，妨害蔡童行動自由，劉姊並傳送照片給劉妹稱：「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了。」

▲劉彩萱（左）與妹妹劉若琳涉嫌虐死愷愷案，正由台北地院國民法庭審理中。（資料照／記者劉昌松攝）

另外同時期受照護的年長男童，不知何故去拉扯、勒緊蔡童脖子上的奶嘴掛繩，讓蔡童痛苦、驚恐、不安而嚎啕大哭，劉若琳不但沒有阻止蔡童遭霸凌，反而在旁嘻笑錄影，把影片傳給施暴孩童的家人說：「阿公看你阿孫有多皮，人家洗澡在穿衣服吸奶嘴，結果他去搶還學人家哭。」

潘童的母親則是早就發現，兒子每次送去劉姓保母家中後，屁股都會出現紅腫、水泡掉皮、潰爛等傷害，就醫發現是尿布疹，家長聽了醫師指示，多次提醒劉姓保母姊妹仍未改善，反而是2023年9月12日時，潘童被處罰一腳跨站椅子上，另一腳蹲馬步站在地上，潘童痛楚不安，尖叫大哭，嘶吼喘氣，求助時，劉姓保母姊妹仍不停止惡行。

直到剴剴案爆發後，檢警通知清查劉姓保母姊妹托育清冊，並安排所有家長把孩子接回，才陸續得知蔡童與潘童受虐情形，經調查後，將這對姊妹依傷害、凌虐等罪提起公訴，並請法院依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑。