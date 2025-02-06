高雄高球場租約爭議仍續營業！市府「公安疑慮」強制斷水斷電

▲高雄高球場因「公安疑慮」遭強制斷水斷電。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

澄清湖高爾夫球場與市府租約於前年6月底到期後，遭球場違法占用，其中位於鳥松區球場路270號的建物，被當作球場設施提供公眾使用，由於球場遲未依法完成安檢申報，持續提供不特定公眾使用，工務局5日偕同台電、自來水公司人員，依法執行斷水斷電。

工務局表示，澄清湖球場60公頃土地作為高爾夫使用，租約前年6月底到期後，遭球場違法占用。由於球場違規使用農藥，並觸犯飲用水管理條例、水土保持法，市府去年宣布收回球場轉為公園用途，未來將結合雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的384公頃大公園，開放市民使用。

▲▼球場遲未依法完成安檢申報，持續提供不特定公眾使用，遭強制斷水斷電。

工務局表示，依建築法第77條第3項規定，「供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報」。

市府去年稽查發現，球場路270號建物未辦理耐震能力評估，工務局去年10月、12月通知球場改善，並依建築法第91條第1項規定，處以新台幣6到30萬元罰鍰，令其停止使用。由於球場遲未依法完成安檢申報，且開放民眾持續使用，市府昨日依法執行斷水斷電。

公園處表示，市府已啟動球場轉型大公園規劃，除保留歷史紋理，也將串聯球場現址及雙湖公園、澄清湖風景區，打造兼具遊憩、景觀及生態永續的開放空間。

在球場地勢較低處，開闢更多滯洪空間，預計可滯洪量達53萬公噸，有效提升鳥松、鳳山、三民等易淹水地區的防災能力。

公園處強調，大公園完成後，將實現防災、生態以及民眾生活品質提升等三贏福祉，球場既有茂密樹林區，則打造生物棲息不受打擾的生態島。

由於384公頃的澄清湖大公園，位於縣市合併後的大高雄中心地帶，突顯高雄從工業都市朝向淨零、環境保育的轉型，以及持續打開都市空間、開放市民使用的進步軌跡。