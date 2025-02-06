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社會 社會焦點 保障人權

蔣國樑潛逃通緝17年靠母貸房資助　主播蔣雅淇兄妹鬩牆法庭對戰

▲▼王偉忠女兒出嫁，演藝圈大咖都來了。（圖／翻攝自蔣雅淇臉書）

▲蔣雅淇(中)創辦STUDIO A與演藝圈熟識，日前才參加王偉忠嫁女喜宴。（圖／翻攝自蔣雅淇臉書）

記者劉昌松／台北報導

富邦金控前投資長蔣國樑因涉嫌渣打銀行併購新竹商銀內線交易案，2008年逃亡美國遭通緝至今未歸，原來是靠蔣母抵押房產借款1500萬元資助，而曾任主播的妹妹蔣雅淇卻在法庭上稱，母親把錢給了另1個哥哥蔣國忠，蔣國忠不滿提告偽證罪，台北地檢署調查後認為是誤會一場，6日處分不起訴蔣雅淇。

蔣國樑2006年9月間，擔任富邦金控公司投資長，並以富邦人壽法人代表身分，出任新竹商銀常務董事，因職務獲悉渣打銀行將以高價收購新竹商銀股權之重大訊息後，指示妻子杜文，透過不知情的證券經理所提供之4個人頭帳戶，先行買入新竹商銀股票，在新竹商銀公告上開重大訊息後全數出脫獲利。

▲▼富邦金控公司前投資長蔣國樑與妻子杜文因涉嫌內線交易案，2008年棄保潛逃至今。（圖／翻攝調查局網站）

▲富邦金前投資長蔣國樑與妻子杜文遭通緝潛逃至今。（圖／翻攝調查局網站）

內線交易案曝光後，蔣國樑與杜文夫妻在2008年3月棄保潛逃，為了海外生活開銷，透過大姊蔣雅玲要求母親把名下的北投區房地拿去貸款1500萬元，而擔任電視台主播的妹妹蔣雅淇因為認識銀行人員，因此擔任借款保證人。

後來這間房子被大哥蔣國忠賣掉了，卻沒人繼續繳貸款，兄弟姊妹們為此撕破臉告上法院，此時蔣雅淇上法庭證稱，母親當初貸款都交給蔣國忠了，蔣國忠因此一審敗訴，憤而控告蔣雅淇偽證，並稱房貸的錢其實都被媽媽匯給逃亡的蔣國樑了。

大姊蔣雅玲因此到北檢作證，稱蔣國樑收到母親抵押房子貸的錢之後，曾寫了收據給母親，檢察官調查，蔣家母親除了金援蔣國樑外，也不時匯款給大哥蔣國忠，不排除蔣雅淇是因為混淆誤記，以為房貸款也是給了蔣國忠，無證據顯示蔣雅淇名支違反記憶作虛偽陳述，因此處分不起訴蔣雅淇。

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