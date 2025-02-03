喪屍「無感逆撞」警車落跑飆2km　通緝男遭追捕再開17張罰單

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（2日）晚間7時許，一名男子開車行經景新街，與轄區巡邏警員發生擦撞，男子卻未立即停車，加速往新店方向逃逸，警員立即通報支援攔截，最終男子擦撞路邊車輛才停下，警方將男子從車上拖下逮捕，並在車內搜出喪屍煙彈、煙油及海洛因殘渣袋，經查男子為毒品通緝犯。

▲毒品通緝的許男，開車擦撞警車逃逸2公里遭逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，去年11月遭新北市地檢署發布的毒品通緝的52歲許姓男子，昨晚開車行經中和景新街、自強街口時，車輛就不斷左右偏移，碰巧遇上轄區巡邏警員迎面經過，許男卻逆向擦撞巡邏車，不僅未停車還加速往新店逃逸，警方立即上前攔截，追捕2公里後，在新店安民街將許男攔下，並壓制上銬逮捕。

▲警方在許男身上及車上，搜出喪屍煙彈、海洛因殘渣袋。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，經查詢除了發現許男為毒品通緝犯，並在身上搜出依託咪酯煙彈、煙油及毒品海洛因殘渣袋，所幸並未造成人員傷亡，詢後警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，另許男不服攔查，逃逸時逆向、闖紅燈等危險駕駛，將依道交條例舉發開出17張罰單。

▲警方依毒品罪將許男移送法辦，沿途危險駕駛也開出17張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）