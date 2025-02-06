飛5萬4千公里！花蓮南島極境建誼團　訪復活節島及馬達加斯加

▲出訪團隊由樂舞、藝術、工藝及學術領域專家組成。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府南島極境建誼團隊，由原住民行政處處長馬呈豪帶領於2月4日出發前往復活節島及馬達加斯加，進行南島語族極東與極西點的南島文化交流考察。

縣府表示，本次出訪別具意義，不僅旅途超過5萬4000公里、環繞地球一周，同時花蓮縣政府將成為台灣首次登上兩地進行互訪交流的政府機關。出訪團隊主要由樂舞、藝術、工藝及學術領域專家組成，期望透過積極的互訪交流加深與兩地間南島文化，並促成更緊密的合作連結關係。

針對此次出訪，花蓮縣長徐榛蔚表示，世界南島文化考察交流，是花蓮縣政府非常重視的施政方針，國際南島文化的互動及合作連結一直是花蓮縣積極發展、促成與實踐的目標，更是體現政策對於南島文化的關注與尊重，期盼藉由此次出訪，能為花蓮及臺灣在世界南島民族社群中拓展能見度，促成更多元且豐富的文化產業交流合作，更讓國際看見花蓮的多元與美麗。

「花蓮走向世界，世界走進花蓮」是花蓮縣政府長期的重要施政目標，為在國際發揚台灣原住民族文化，以及促進花蓮與南島國家間產業合作連結，近年積極參與南島地區國際交流活動。

花蓮縣政府曾於112年組團前往大溪地、紐西蘭等地考察，並與法菲特-大溪地航海組織（Faafaite-Tahiti Voyaging Society），以及泰紐伊毛利旅遊局（Tainui Waka Tourism Incorporated）簽署合作備忘錄；113年前往夏威夷參與太平洋藝術節盛事（Festival of Pacific Arts，FOPA），並與當地學術研究機構、地方政府及當地學校建立連結，深化花蓮與夏威夷間之南島文化交流及合作關係。

今年花蓮縣政府受復活節島當地著名舞團、第13屆太平洋藝術節復活節島代表：Ballet Cultural Kari Kari的邀請，前往復活節島參與當地一年一度最盛大文化節慶Tapati Festival，與該舞團及地方藝文工作者展開南島樂舞及藝術樂舞文化交流；此外，縣府團隊也將與復活節島地方政府進行會面，針對雙邊南島文化合作議題進行更深入的對話及互動。除了復活節島外，縣府團隊也將前往馬達加斯加與當地大學及當部落進行交流。

花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪則表示：「花蓮是南島的故鄉，本次前往南島民族遷徙的極東與極西點，是非常有代表性且實質意義的施政，花蓮也敞開雙臂誠心歡迎世界的南島家人們，這將會是個非常感動的旅程。」

對此，馬呈豪處長也深刻期許，南島出訪能夠宣揚花蓮原住民族之美，讓世界看見花蓮的南島文化，更期望能將國際南島家人迎接回到花蓮，共同延續與深耕文化。

