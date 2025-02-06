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社會 社會焦點 保障人權

撿到iPhone先回老家過年　他2周後歸還「慘噴8千元」

記者黃翊婷／台北報導

男子阿傑（化名）去年2月間在捷運站外面的花圃撿到一部iPhone手機，卻擅自占為己有，事後挨告，他辯稱當時是為了趕回南部過年，才沒有立即交給警方處理。士林地院法官日前審理此案，考量到阿傑終能坦承犯行，並賠償失主5000元完畢，最終依侵占遺失物罪判處他罰金3000元，得易服勞役3日。

▲▼蘋果iPhone 14。（圖／路透）

▲阿傑撿到iPhone，卻拖了2周才將手機交給捷運站務人員處理，因而吃上官司。（示意圖／路透，與本案無關。）

判決書中記載，阿傑去年2月間行經某捷運站外面，發現花圃中有一部iPhone手機，撿起來之後卻沒有交給警方或捷運站務人員處理，反而帶回住處占為己有；後來失主發現手機遺失，急忙報警處理，警方很快便循線找上阿傑。

阿傑雖然坦承在花圃撿到手機，但辯稱當時他趕著回南部過年，所以當下沒有立即將手機交給警方。檢方則認為，阿傑撿到手機之後，3天之內曾多次搭乘捷運，也就是說，他明明有多次機會可以將手機交給站務人員處理，卻一直拖到2周之後才歸還，顯然不合常理，訊後仍依法將他起訴。

士林地院法官認為，阿傑未尊重他人的財產權益，擅自取走別人的遺失物，素行非佳，考量到他已經賠償失主5000元，終能坦承犯行，犯後態度尚可，最終依侵占遺失物罪判處他罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。

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