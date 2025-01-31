賭債壓身撐不住！　店長把便利超商當ATM狂盜73萬

▲北市某連鎖超商加盟主因沈迷賭博積欠債務，竟侵佔營收款遭總部抓包。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區某連鎖便利商店加盟主兼店長茅姓男子，因沉迷賭博欠下巨額債務，鋌而走險，陸續侵占店內營收款新台幣73萬983元。總部稽核發現營收款匯入異常，區經理親自到場調查，當場揭發內情。士林地院審酌茅男已全額還款並與總部和解，依業務侵占罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，茅男自2023年7月起，因賭博積欠地下錢莊債務，不尋合法途徑籌措資金，竟利用職務之便，持續將店內營收款項據為己有。他的行為引起總部注意，稽核發現匯款金額屢屢異常，遂指派區經理前往門市查核，當場抓包其侵占行為。

茅男在偵查期間坦承不諱，並將侵占的73萬983元全數歸還給總部，表現出悔意。總部因茅男態度良好，表明不再追究刑事責任，然而，檢察官仍依業務侵占罪將其起訴，並建請法院量處適當刑罰。

法院認為，茅男身為店長，利用職務之便侵占營收款項，行為明顯違法且有失誠信；但考量其在偵查過程中坦承犯行，並積極返還款項，與總部達成和解，態度良好，最終依業務侵占罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，以每日新台幣1000元計算。