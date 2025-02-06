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安泰醫院「一半是違建」惡火釀9死！蘇清泉列被告500萬交保

▲去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，暴露醫院嚴重違建問題。（圖／民眾提供）

▲去年10月3日東港安泰醫院發生大火造成9人罹難，暴露醫院嚴重違建問題。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣安泰醫院2024年10月3日清晨發生嚴重火警，奪走9條人命，事後縣府稽查發現，安泰醫院5棟建築物都存在嚴重違建問題，以全院合法建築面積來算，有一半是違建。為此，屏東地檢署依過失致死等罪嫌偵辦這起火災案件，其中檢方認為醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉涉案情節重大，訊後諭知500萬元交保。

屏東縣政府查出，東港安泰醫院5棟建築都存在大量違建，發生火警的D棟大樓及毗鄰的電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點的電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%，以全院合法建築面積來算，有一半是違建。

▲▼ 屏東安泰醫院9死，榮譽院長蘇清泉前往殯儀館向死者家屬致歉。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東安泰醫院9死，榮譽院長蘇清泉前往殯儀館向死者家屬致歉。（圖／民眾提供）

縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於醫院未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。

屏東地檢署專案小組朝過失致死罪嫌偵辦此案，為了釐清醫院違建如何逐漸「增高長胖」，以及管理階層是否有授意、知情等情況，5日以告身分遭傳喚蘇清泉，認為他涉案情節重大，因此在訊後諭知500萬元交保。醫院總務長蘇威菘也被列為被告，並以300萬元交保。

除了蘇清泉及蘇威菘外，負責醫院安檢項目的安檢機構涉嫌簽證不實，檢方認為該機構的郭姓安檢師有偽造文書之嫌，上月間訊後諭知40萬元交保。另一位醫院鄭姓水電技工也被列為過失致死的被告，並以30萬元交保。至於詳細的案情進度，檢方表示將在6日對外界做說明。

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關鍵字：

安泰醫院屏東違建火災案件簽證不實

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