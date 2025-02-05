陸男患流感沒幾日出現「白肺」　醫提醒：非吃幾顆藥就會好

▲劉先生起初症狀為輕微咳嗽，令他誤以為是感冒。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名劉先生（化名）日前被醫生確診為A型流感，甚至出現「白肺」的狀況。劉先生坦言，起初以為只是感冒，吃幾顆藥就沒太在意。杭師大附屬醫院呼吸與危重症醫學科呂群醫師表示，流感並不是像很多民眾認知中那樣「發兩天燒、吃幾顆藥就好了」，流感看似溫和，但實則不可輕忽。

據《錢江晚報》報導，劉先生表示，自己身體硬朗，起初有些輕微的咳嗽咳痰，以為只是普通的感冒，並沒有太在意，到診所配了一些感冒藥服用後，仍然感覺頭暈無力，咳嗽咳痰好像也比之前加重了。

劉先生在短短幾天後，就病倒了，不僅咳嗽咳痰症狀沒好，還出現了氣喘的情況，情急之下，趕緊到大醫院就診。醫師先幫劉先生做了，流感核酸的檢測，以及胸部CT檢查。

▲劉先生的CT檢查結果，呈現白肺的狀況。（圖／翻攝自錢江晚報）

結果顯示，劉先生感染了A型流感，但他的CT結果讓醫師意識到，不只是普通的流感這麼簡單。醫師指出，劉先生的兩肺都有非常嚴重的磨玻璃樣滲出，也就是平常所說的「白肺」。

呂群醫師分析，以往高致病性禽流感、新冠病毒感染等病毒性肺炎，在病情嚴重時都有可能引發「白肺」現象，但是像劉先生這樣，因流感而導致的重症流感病例，並進展到出現顯著肺部病變，乃至「白肺」的程度，相對而言，是較為少見的，「劉先生的氧飽和度下降至85％，所幸在醫護人員的努力下，他的病情逐漸穩定。」

呂醫師表示，重症流感患者常因免疫系統受損，容易併發細菌（如肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌等）和真菌感染（如曲霉菌、念珠菌等），這些感染可能引發，進一步的肺炎、敗血症等嚴重併發症。

呂群也指出，甲型流感引起的重症肺炎，並不是常見的情況，但是在有潛在疾病的人（如心肺疾病患者、孕婦、嬰幼兒、老年人或免疫缺陷者）中，流感肺炎更容易發展為重症，「雖然流感重症肺炎的發生率相對較低，但在特定人群中，且應對不當的情況下，病情可能會非常嚴重。」