新北男疑妻與鄰居有染！深夜持滅火器罵三字經狂敲門　挨告3罪

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中正路一處民宅，今天（5日）凌晨發生一起糾紛。起因為一對夫妻因故發生爭吵，妻子因而負氣離家，酒醉的丈夫卻認為妻子躲在鄰居家中，並懷疑與其有染，憤而上樓理論，不但持滅火器敲打鄰居大門，還噴灑乾粉，鄰居受到驚嚇未開門，立即報警處理，警方抵達，依毀損罪現行犯將其逮捕。

▲警方將酒醉的蔡男帶回派出所，並依法製作筆錄移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，38歲蔡姓男子與妻子38歲張女住在新店中正路上某社區4樓，由於蔡男懷疑妻子交友複雜，雙方因故時常發生爭吵；昨天（4日）晚間，蔡男酒後又因此與妻子大吵，妻子盛怒下收拾細軟、拿著手機離家出走；獨自在家喝悶酒的蔡男竟開始胡思亂想，認為妻子躲在隔壁棟鄰居30歲鍾男住處。

▲鍾男住家大門遭蔡男毀損，警消前來協助破門脫困。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天凌晨12時許，酒醉的蔡男前往鍾男住處拍打大門，並口出惡言、三字經要找張女，鍾男顧及妻小安危，未開門與蔡男理論，反而引起蔡男暴怒，認為張男窩藏張女，轉而持樓梯間的滅火器，除了噴灑滿地的乾粉，並不斷敲打破壞大門，企圖進入屋內，導致門鎖變形毀損，讓鍾男無法開門。

受困於屋內的鍾男見失控蔡男仍不斷敲門，只好撥打110請警方前來協助。警方抵達，先連絡消防人員撬開毀損變形的鐵門，讓鍾男一家免於受困，警方進入屋內，僅發現鍾男與其妻小，未發現張女行蹤，便將酒醉蔡男依毀損罪現行犯逮捕，帶回派出所偵辦。

▲酒醉的蔡男見對方不願開門，經持滅火器噴灑乾粉並敲擊大門。（圖／記者陸運陞翻攝）

受到驚嚇的鍾男表示，與蔡男夫妻根本不熟，僅有數面之緣，也無聯絡方式。對於蔡男酒後失控，半夜到家門口咆哮罵三字經，還將住家大門破壞，鍾男提出誹謗、恐嚇、毀損告訴，警方依法受理，製作筆錄後依涉犯誹謗、恐嚇、毀損罪將蔡男移送台北地檢署偵辦。

▲鍾男住處門鎖遭到破壞變形，還被噴撒滿地乾粉滅火劑。（圖／記者陸運陞翻攝）