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詐騙手法再翻新！　LINE開啟「這功能」存款秒遭盜領

通訊軟體LINE。（圖／unsplash）

▲LINE提醒，應拒絕開啟LINE的「分享螢幕畫面」，以防畫面被竊取。（圖／unsplash）

圖文／CTWANT

通訊軟體LINE是許多人生活中不可或缺的夥伴，豈料竟有詐騙集團看準這點，假冒金融機構，透過貸款廣告吸引民眾上鉤，再誘導受害者開啟LINE的「分享螢幕畫面」功能，最終成功盜取銀行帳戶資金。

LINE官方表示，近期詐騙集團手法再翻新，假冒金融機構，透過社群平台的貸款廣告吸引民眾上鉤，隨後謊稱要進行「核貸驗證」，誘導受害者操作手機，甚至開啟LINE的「分享螢幕畫面」功能，最終盜取銀行帳戶資金。

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LINE也整理出以下3大防詐騙原則：

1不輕信不明廣告：對於各式網路資金貸款廣告，務必提高警覺。

2不開啟「分享螢幕畫面」：無論對方以「核貸驗證」、「技術協助」為由，拒絕開啟LINE的「分享螢幕畫面」，避免操作畫面被竊取。

3立即報警或撥打165反詐騙專線。

金管會1日也表示，近期有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，宣稱使用專用通道可不限數量優先申購股票，隨後通知民眾抽中股票要馬上匯款至指定帳戶，否則將違約，更出具偽造金管會的違約申報通知書，許多民眾因此上鉤，被誘導至銀行ATM操作匯款。

對此，金管會表示，並不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金，合法金融機構也不會要求民眾以現金或虛擬資產等方式交付投資款項，或將投資款項匯至個人銀行帳戶。

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