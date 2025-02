賴清德書展狂買48本書！張忠謀、黃仁勳傳記入袋　書單一次看

▲賴清德出席台北國際書展開幕典禮。(圖/總統府提供)



文/中央社

2025台北國際書展首日開跑,總統賴清德今天出席開幕典禮,更展開1小時購書行程,一口氣買了48本書,把BL漫畫及張忠謀、黃仁勳傳記收入袋,以實際行動支持台灣出版業。

賴總統一早抵達台北世貿一館結束書展開幕致詞後,在文化部長李遠與總統府秘書長潘孟安陪伴下,第一站先到主題國館「義大利館」,接著陸續到印刻文學、國立台灣文學館「文學成影」展區、城邦出版、大塊文化、台大出版中心、讀字公民書區「讀字Fashion」、台灣漫畫館等參觀,同時採購書籍。

賴總統此次選書多元,力挺台灣作家作品,包括平路「台灣三部曲套書」、張曼娟「多謝款待」、謝東霖「妖怪五星好評」、童偉格「拉波德氏亂數」、林連鍠「屁窒囡仔的謝師宴」等。

不少台漫作品也被賴總統收藏,包含人氣療癒系BL台漫DAY OFF、剛被改編成音樂劇的台漫「三個不結婚的女人」、龍瑛宗著作漫畫版「植有木瓜樹的小鎮」等。

人物傳記類選書,包括台積電創辦人張忠謀的「張忠謀自傳全集」、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳的「輝達之道:黃仁勳打造晶片帝國,引領AI浪潮的祕密」、退役球星周思齊的「The Last Chapter:周思齊的最終章」等。

翻譯書籍部分,則有討論青少年網路成癮問題的「失控的焦慮世代」、義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)畫作特典「汝色 Colors of You」、思索後全球化時代供應鏈重組的「世界不再是平的」、華裔作家匡靈秀暢銷作「黃色臉孔」等。

學術叢書也很豐富,包含「台灣審議民主的進化時代」、「逃離中國:現代臺灣的創傷、記憶與認同」、「為什麼是臺灣?:中國領土完整的地緣戰略理由」、「病毒載量:COVID-19時代的人類學研究」、「被遺忘的諾貝爾獎神經科學家:高基」。

賴總統此次台北國際書展完整購書清單如下:

1. 平路台灣三部曲套書 東方之東、婆娑之島、夢魂之地

2. 變成的人

3. 臺北男神榜

4. 你佇風中行來

5. 屁窒囡仔的謝師宴

6. 油麻菜籽(電影修復紀念版)

7. 黃色臉孔

8. 三個不結婚的女人

9. 落九花

10. 聽海湧:啟航 歸來

11. 印刻文學生活誌No.249

12. 當太陽墜毀在哈因沙山

13. 拉波德氏亂數

14. 殘骸書

15. 槍強搶嗆

16. 江河旋律:王鼎鈞自選集

17. 汝色 Colors of You:全球獨家,羅倫佐.馬托蒂愛情畫作特典

18. 用鑽石生命靈數拍好你的人生電影 精彩的生涯規劃與親密關係,你可以掌握!

19. 皮諾丘:木偶奇遇記

20. 海洋台灣新地標:發現太平洋抹香鯨

21. 風塵前後:一部電影、一個攝影者、一個時代的風塵

22. 從易經看莊子

23. 失控的焦慮世代:手機餵養的世代,如何面對心理疾病的瘟疫

24. 台灣審議民主的進化時代

25. 逃離中國:現代臺灣的創傷、記憶與認同

26. 為什麼是臺灣?:中國領土完整的地緣戰略理由

27. 病毒載量:COVID-19時代的人類學研究

28. 被遺忘的諾貝爾獎神經科學家:高基

29. 張忠謀自傳全集(上下冊)

30. 植有木瓜樹的小鎮

31. 多謝款待:那些愛與被愛的煙火氣

32. 黑潮尋鯨

33. 浪漫巡山員:從海拔0到3000公尺,熱血堅毅的台灣山林守護者

34. 短波時代:從冷戰到民主,從情報播送到和平之聲,讓世界聽見臺灣之音

35. 妖怪五星好評

36. 輝達之道:黃仁勳打造晶片帝國,引領AI浪潮的祕密

37. 世界不再是平的:後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測

38. The Last Chapter:周思齊的最終章

39. 情緒大飯店

40. 少年陪審團

41. 孤島

42. 言論自由

43. 革命家的生活寶物:從新珍味餐館的大滷麵、鳳飛飛的Mixtape再到床頭的木劍,閱讀史明的人生故事

44. 認識鄭南榕:看見《自由時代》總編輯的十一個面向

45. 淡蘭古道:百年里山的長路慢行

46. 不流血的戰役:非暴力抗爭的理論與實踐

47. 揭開中資滲透台灣的假面:經民連與泛中國政商集團的搏鬥

48. DAY OFF