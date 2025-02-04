北市精舍殺人案！推車街頭運屍　檢警再拘3人到案

▲精舍殺人案，運屍畫面曝光 。（圖／記者邱中岳翻攝）

文／中央社

北市某精舍去年發生女信徒命案，死者全身瘀青且積蓄遭人提領。北檢查出王姓作家等人涉案，目前僅王姓作家在押。檢察官今天再度指揮警方搜索，已拘提3名被告到案。

民國113年7月24日，台北市警察局大安分局接獲吳姓女住持報案，稱四維路上一處精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒失去生命跡象；經法醫解剖，研判女信徒因橫紋肌溶解症而身亡。

警方調閱監視器畫面發現，吳姓女住持和信徒李男、姜女與死者等人，去年7月24日晚間相聚某餐廳進行讀書會，會後吳姓女住持等3人涉嫌將死者放置於手推車上，一路搬運至精舍，3人再各自離去。

檢警循線追查，認為吳姓女住持等3人涉嫌重大，去年9月拘提3人並搜索精舍和餐廳等地，檢察官複訊後依涉犯殺人等罪嫌將3人聲請羈押禁見獲准。

檢警擴大偵辦，發現死者生前曾跟隨王姓作家修行，且有事證顯示王姓作家涉嫌，今年1月7日拘提王嫌到案，查扣手機、筆電、隨身硬碟和筆記本等證物，檢察官訊後聲押禁見王嫌獲准。

此外，北檢今年1月10日、13日、20日三度以證人身分傳喚藝人李威說明，訊後均請回。 另方面，今年1月23日，檢察官聲請具保停押吳女、李男與姜女，3人分別以新台幣60萬、50萬、70萬元交保，均限制出境出海及科技監控。

為釐清案情疑點，檢察官擴大偵辦範圍，查出另有數人涉案，今天再度指揮警方傳喚、拘提數名被告到案說明。





▲檢警傳喚一名外籍證人到案說明。（圖／記者劉昌松攝）