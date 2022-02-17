高雄君綺診所捐贈20萬元　協助牧愛生命協會守護生命

▲透過公益關懷，讓需要被照顧的對象獲得溫暖，高雄君綺診致力善盡企業社會責任，對台灣社會作出更大的貢獻，點亮社會需要被關愛的角落。

圖、文／君綺診所提供

高雄君綺診所虎年新春送暖，資助牧愛生命協會20萬元，以全人關懷為出發，提供生命救援、生命關懷與生命發展的三級自殺防治工作，才能無畏疫情期間經費來源受限，繼續提供自殺防治的相關服務，幫助具有高度自殺危機的民眾，能夠得到即時的關懷與協助。

君綺診所高雄院長蘇毓彬醫師呼籲社會大眾慷慨解囊，最危機的時刻，也是最需要愛心的時刻，自殺防治的工作需要你我的共同響應，邀請大家與牧愛生命協會一起，讓這個社會更加美麗。

牧愛生命協會自民國93年創立以來，以全人關懷為出發，提供生命救援、生命關懷與生命發展的三級自殺防治工作，協會的服務從社區弱勢兒童照顧到自殺危機現場救援、從深入山區的新竹泰岡部落到繁華的臺北市區。19年來，牧愛生命協會以最專業的人力投入守護生命的重要工作。

其中最令人感佩的是，從創會以來堅持提供全年不間斷免費的「小太陽自殺防治專線電話」服務，光是去年便提供了1,660人次的心理危機專線諮詢，然受到疫情的衝擊，往年主要支持專線服務的小額捐款大幅減少，使得服務面臨斷炊的危機，鑒於此，高雄君綺診所，看見協會對自殺防治工作的堅持，慨然捐款20萬元，資助牧愛生命協會持續提供自殺防治的相關服務，讓這份善心帶來希望的星星之火，不至於熄滅。