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快訊／國內爆今年首例「流行性腦脊髓膜炎」　男發病2周亡

▲▼疾管署疫情週報，疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現今年首例流行性腦脊髓膜炎個案！疾病管制署今（4）日公布個案為北部70多歲男性，無國外旅遊史，於今年1月18日出現呼吸困難、頭暈、頻繁跌倒由救護車送至醫院急診，經醫師診斷有急性腎損傷、敗血症及肺炎並收住負壓隔離病房，使用抗生素治療，醫院於1月22日通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎。

疾管署說明，個案住院期間經診斷疑似尚有其他心血管疾病，且出現血痰，糞便潛血及血紅素偏低情形，於1月31日因病況惡化往生。

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依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，與2016年至2024年同期病例數（介於0-2例）相當，2016年至2024年統計資料顯示，每年累計病例數介於1-12例，個案感染年齡以25-64歲為多（占30%），其次為19-24歲及65歲以上（各占23%）。

疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎的致病原為腦膜炎雙球菌，其傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

其潛伏期約2~10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等症狀，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。1歲以下的嬰兒，臨床症狀較不典型而不易察覺，常只有發燒、嘔吐症狀，另可能會出現躁動不安、哭叫、不易餵食等症狀，或有囟門突出的情形，但不一定會有頸部僵直等典型腦膜炎症狀。

疾管署提醒，冬春之際是許多呼吸道疾病好發季節，應儘量避免長時間處於過度擁擠或通風不良的場所，並注意手部及呼吸道衛生，以降低感染機會；倘若出現疑似症狀應儘速就醫，早期診斷治療，避免病情惡化。另籲請醫師提高警覺加強通報，並適時給予抗生素治療。

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