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希臘島嶼連震4天！專家估主震還沒來「規模上看6」眾人怕爆出逃

▲希臘觀光勝地聖托里尼島地震頻頻。圖為聖托里尼島的伊亞（Oia）小鎮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘觀光勝地聖托里尼島（Santorini）近日發生超過200起地震，已經連震4天，引發強震來襲的擔憂，有地震學家宣稱，主震還沒來，且規模上看6。這讓當地居民與遊客決定搭乘渡輪或是飛機離開，還有遊客怕到哭了一整晚，直呼「地面一直晃，怎麼還能保持冷靜？」

衛報、法新社報導，聖托里尼島在過去這個周末發生200多次地震，震央大多在聖托里尼島和阿莫戈斯島（Amorgos）之間的海域，當地3日又發生數十起地震，其中最大的地震為規模4.8。

這讓許多人選擇在戶外或是車上過夜，還有來自墨西哥的遊客說，「我哭了一整夜，因為感到非常害怕，不知道該怎麼辦……都說要保持冷靜，但當地面一直晃的時候，怎麼還能保持冷靜？」

▲▼ 希臘聖托里尼島（Santorini）地震頻頻，許多人乘坐渡輪和飛機離開。（圖／路透）

▲▼許多人乘坐渡輪和飛機離開。（圖／路透）

▲▼ 希臘聖托里尼島（Santorini）地震頻頻，許多人乘坐渡輪和飛機離開。（圖／路透）

由於對大地震可能來襲的擔憂日益加劇，許多人爭先恐後乘坐渡輪和飛機離開聖托里尼島，航空公司也加開航班協助民眾離開。當地導遊薩卡瓦拉斯（Kostas Sakavaras）指出，過去從來沒遇過這種等級的地震活動，大約3、4個小時就地震一次，所以決定帶著妻子、孩子們搭上渡輪離開。另外還有一名72歲民眾表示，地震持續不斷，在撐過3天之後，決定走為上策。

▲▼ 希臘聖托里尼島（Santorini）地震頻頻，許多人乘坐渡輪和飛機離開。（圖／路透）

▲民眾被告知避開海岸線與部分港口，以防地震引發的海嘯。（圖／路透）

依據希臘民防機構的指令，聖托里尼島與伊奧斯島（Ios）、阿莫爾戈斯島、阿納菲島（Anafi）的學校停課至7日，當局建議民眾避開前往廢棄建築物，也不要在封閉空間聚集大量人群，民眾被告知避開海岸線與部分港口，以防地震引發的海嘯。

地震學家斯科迪利斯（Manolis Skordylis）宣稱，「看起來地震斷層線已被觸發，可能引發規模6以上的地震，我們還沒遇到主震」。不過抗震規劃與保護組織負責人雷卡斯（Efthymios Lekkas）已排除規模6以上強震的可能性，並說明有極低可能會發生規模5.5地震。

▲▼ 希臘聖托里尼島（Santorini）地震頻頻，許多人乘坐渡輪和飛機離開。（圖／路透）

▲消防員搭起帳蓬。（圖／路透）

相關單位已先行部署救災因應單位，緊急醫療人員3日抵達聖托里尼島，加入先前派遣的特種部隊、救援團隊、無人機操作員的行列，且並未排除派遣軍隊的可能性。總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，如今正面臨非常劇烈的地質現象，「我要求島上的人保持冷靜，聽從民防機構的指示」。

希臘位在多條斷層線上，經常發生地震。研究顯示，聖托里尼島周圍海底地殼是高度活躍的地震帶。1956年，聖托里尼島與阿莫戈斯島發生規模7.7大地震，引發海嘯，奪走53條人命。

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