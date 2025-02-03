2025探索北橫春季活動　2／4中午12時開放報名

▲2025探索北橫春季活動。（資料照／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局3日表示，春季北橫的代表花卉是櫻花，平地的山櫻花、下巴陵至上巴陵昭和櫻、千島櫻等等不同品種櫻花陸續綻放至3月，適合以騎自行車的方式漫遊北橫；為此，市府今年持續規劃2條不同難易度的「挑戰極限，馳騁櫻花海」X「萌運動family go」自行車活動，自2月4日中午12時正式開放報名。

觀旅局局長周柏吟指出，「挑戰極限，馳騁櫻花海」櫻花勇士自行車活動，今年適逢櫻花勇士舉辦第十年，路線從慈湖遊客中心出發，一路沿北橫公路向上騎行至拉拉山遊客中心。

▲2025探索北橫春季活動。（資料照／觀旅局提供）

為慶祝櫻花勇士舉辦10週年，今年度特別增加活動天數與報名人數，活動預計在3月8日、9日連續2天舉行，每日開放500人次報名；另外，連續10年未缺席參加櫻花勇士自行車活動的車友們，請蒐集歷年來參加的完騎證明或能佐證年度的照片，上傳至報名網頁，在拉拉山遊客中心會為您們準備小小驚喜。

去年度為串聯「大龍門」與「探索北橫」旅遊廊帶，特別新增一條難度低、以家庭親子為主要客群的自行車路線，今年度市府特別結合大溪、龍潭區既有的自行車道推出「萌運動family go」大龍門親子自行車路線，路線平緩安全，沿途風光明媚。

該活動預計在3月15日舉辦，也是首次結合IP概念，與麻吉貓聯名推出獨家限定的完騎禮，另外今年度特別為沒有腳踏車也想參加活動的朋友們新增一項服務，這次在起點處特別提供現場自行車租賃服務，歡迎喜歡自行車運動、不知道該帶小朋友去哪邊放電的大小朋友們，快來參加「萌運動family go」自行車活動。

「挑戰極限，馳騁櫻花海」X「萌運動family go」兩場自行車活動，自2月4日中午12時正式開放報名，額滿為止，活動需收報名保證金，全程參與者現場退還，未出席則捐至公益團體。