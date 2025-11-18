苗栗竹南連3震「較少見」　氣象署：因板塊碰撞應力傳遞

▲苗栗竹南昨夜起一連發生3起地震，規模最大為3.8。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

苗栗縣竹南鎮昨天深夜至今天上午已發生3起小規模地震，中央氣象署表示，主因板塊碰撞，應力傳遞到西部產生地震，由於深度較淺，且發生在深夜，震央附近民眾感受明顯，而該地區發生地震頻率不高，較不常見，但仍屬正常現象。

根據中央氣象署地震報告，昨天深夜11時苗栗竹南發生規模3.8地震，深度7.2公里，苗栗縣最大震度3級，新竹縣市、桃園市、彰化縣1級；深夜11時5分同一地區又發生規模3.7地震，深度8.3公里，苗栗縣最大震度4級，新竹縣2級、新竹市1級；今天上午7時41分苗栗縣竹南鎮又發生規模3.1小區域地震，深度7.5公里。

氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，台灣地震主要還是受到菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞影響，雖然碰撞帶交界是在東部，但力量會往西邊傳遞，當地底下岩層無法抵擋應力擠壓，就會破裂產生地震。

邱俊達指出，苗栗竹南地震發生頻率沒有很高，較不常見，但也曾發生過，仍屬正常現象。此次幾起地震深度較淺，且發生在深夜，因此震央附近民眾感受明顯。

邱俊達表示，此次苗栗竹南地震規模都在3點多，因此不會特別再統計餘震。由於地震仍是不可預測，提醒民眾平日就要做好防震準備。