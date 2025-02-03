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大S過世！汪小菲3度換頭貼…女兒合照又變全黑　網傻眼：戲真多

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨，相關話題衝爆微博總熱搜榜第1名。大S的前夫汪小菲一度將抖音頭貼，換成全黑天空加上雪花飄落的照片，過不到一日又將頭貼換成跟女兒的合照，引起陸網熱議。

▲▼大S 汪小菲。（圖／翻攝自微博）

▲大S與汪小菲於2021年11月22日宣布離婚。（圖／翻攝自微博）

汪小菲的頭貼原先是與現任妻子Mandy的合照，昨日網傳大S的死訊後，便換成漆黑的天空落下雪花的照片，今日頭貼先換成跟女兒的合照，截稿前，最新頭貼已換成全黑圖，連雪花都沒有，而粉絲數從334.4萬名漲到343.8萬名。

汪小菲這一串換頭貼的舉動也引起網友傻眼，「別蹭了好難看」、「這男的戲真多」、「出軌戲精媽寶男」、「這男的真絕了」、「為了賣酸辣粉博流量嗎」、「一天不蹭就皮癢」、「又在瞎忙什麼呢」。

▲▼汪小菲抖音頭貼又換成女兒合照。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲起初將抖音頭貼，換成帶有雪花的黑色照片。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲第二次更換抖音頭貼，換成女兒合照。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲第二次更換抖音頭貼，換成與女兒的合照。（圖／翻攝自微博）

也有人緩頰，「人過世了，傷心肯定是有點的」、「是真心愛過的人，再恨也不到想讓對方s的地步，汪小菲也會傷心吧」、「說明心情的起伏波動吧！不用惡意揣測」。

▲汪小菲最新頭貼，全黑圖連雪花都沒有。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲最新頭貼，全黑圖連雪花都沒有。（圖／翻攝自微博）

大S於2010年結識大陸餐飲名人汪小菲，見面5次就決定閃婚，婚後育有一子一女。她與汪小菲於2021年11月22日宣布離婚，離婚後，20年前舊愛具俊曄主動重新聯繫，兩人因而復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣辦登記。

大S生前指控，汪小菲未履行離婚協議積欠1200萬餘元費用未付清，聲請查封汪小菲資產獲准，而汪小菲至今未還清，兩人的官司尚未完全告終。據《三立新聞網》報導，人正在泰國度假的汪小菲得知噩耗後，立刻動身飛往台灣。

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