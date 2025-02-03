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大S猝逝！享年48歲　衝爆微博熱搜第1…陸網崩潰：快出來闢謠

▲▼大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S遭網路瘋傳死訊。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S （徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨。相關話題衝爆微博總熱搜榜第1名、文娛熱搜榜前5名。大陸網友們也感到十分傷心，甚至不願相信噩耗，紛紛直呼「大S快出來闢謠」！

▲大S與具俊曄於2022年結婚，令不少粉絲們感到相當惋惜。（圖／翻攝自IG）

▲大S與具俊曄於2022年結婚，令不少粉絲們感到相當惋惜。（圖／翻攝自IG）

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S。小S經紀人3日上午代為發聲明證實噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」

▲微博總熱搜榜第1名。（圖／翻攝自微博）

▲微博總熱搜榜第1名。（圖／翻攝自微博）

▲微博文娛熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲微博文娛熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

相關消息引起大陸網友感慨，「大S快出來闢謠，這個消息難以置信」、「一定是假的吧？反正我是不信單單一個流感就能這樣…而且大S前段時間不是說要復出嗎？姐姐快出來闢謠吧，不要讓有心之人鑽了空子」、「我真的有點崩潰，拜託不要是真的，不然憑什麼」、「第一段婚姻讓她剩下個軀殼」、「太突然了吧，人生無常啊」、「女神一路走好，謝謝流星花園帶給80後青春的回憶」。

大S上月25日才現身王偉忠女兒歸寧家宴，照片中氣色極佳，相關友人聽聞噩耗後，皆不敢相信。大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時，甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。

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