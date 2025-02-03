金價2024共創新高40次！　陸銀樓老闆坦言：怕凍漲也怕漲太快

▲大陸黃金品牌周大福的足金飾價格每克來到846元人民幣。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價近日持續創下新高。中國多個黃金品牌足金飾價格受此影響，每克漲至846元（人民幣，下同），周生生每克則是847元，來到歷史新高。一名銀樓老闆坦言，從春節旺季至今，金價不斷上漲，「我們也怕金價漲得太快。」

據《九派新聞》報導，深圳水貝市場的金飾金價也達到每克668元。過往的春節長假期間，水貝市場都處於關門休息的狀態，然而今年的情況有所不同，有店家打出「春節不打烊」的招牌，還吸引了不少顧客。

▲金價在2024年，創下了40次歷史新高。（圖／CFP）

水貝金飾櫃檯的負責人表示，「我們也沒想到金價越漲越高，留深和來深過年的人越來越多，最近幾天來買黃金的顧客，就有不少是來深過年的外地遊客，我們也想抓住這波金價小高潮，多做點生意，就漲到了668元。」

報導指出，回顧2024年黃金的表現，金價創下了40次歷史新高，並成為全球市場表現最為亮眼的大類資產之一，進入2025年，黃金價格整體依舊呈現上漲趨勢，今年以來的累計漲幅超過6%。

銀樓的老闆指出，品牌金飾的銷售與業績壓力，與黃金價格的波動有直接關係，「當然我們也怕金價不漲。」