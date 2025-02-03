拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

▲原PO肚子痛快1年。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這是勸世文，不要像我這麼髒又懶！」一名男網友透露，去年吃了西藥、中藥就是醫不好拉肚子的症狀，事後照大腸鏡，得知是腸子發炎，並切除發炎性瘜肉，讓他嚇壞了。直到最近他也意識到把水瓶洗乾淨的重要性，發現不再拉肚子，原來他都只用水沖，沒有刷過裡面，引發網友熱議。

一名男網友在Dcard表示，去年3月一直有拉肚子的狀況，服用了西藥和中藥，症狀卻總是反覆發作，讓他感到非常困擾。

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原PO提到，那時候習慣將保溫杯裝著茶類飲料放過夜，隔天早上僅用水沖洗一下便繼續使用。由於保溫杯比較深，就怕使用奶瓶刷會殘留洗碗精，因此長期未徹底清洗保溫杯，這樣的習慣持續了將近一年。

這期間原PO不斷求醫問診，但醫生始終找不到拉肚子的原因，最終建議他照大腸鏡檢查，「才知道因為我腸子長期發炎，長了好幾顆發炎性瘜肉」，嚇壞原PO了。

直到最近，原PO忽然發現可能是保溫杯的問題，「每天保溫杯都會用洗碗精、奶瓶刷洗，終於不再拉肚子了」，並勸世「別像我這麼懶，花一堆錢還要一直拉肚子，腸子終於恢復到跟以前一樣了。」

最後，原PO也特別提醒大家，如果保溫杯只裝水，但有使用瓶口對嘴喝或用吸管喝，建議每兩天就要刷一次；如果保溫杯裝的是非水飲料，如拿鐵或茶類，則每天都要刷洗，避免孳生細菌。

底下網友熱議，「天啊...原來真的有人不知道洗碗精的重要性啊」、「看過有男生透明水壺裝水看起來綠綠的長青苔，就算只有裝水裡面還是要刷好嗎」、「我每天用100度燙水燙過，而且絕對只裝水」、「謝謝提醒！真的很懶，覺得裝個水沒什麼就很少認真刷洗，沒想到這個也有很大的隱患」、「我女友也是一直拉肚子，後來有一次喝她的水，看到杯子裡長青苔才知道為什麼」。

根據CTWANT報導，毒物科醫師顏宗海表示，市面上常見的304材質不鏽鋼保溫杯，要注意醫學上所謂「危險溫度帶」，因為杯內含糖、蛋白質飲料易孳生細菌，且微生物在攝氏60度到70度還能進行繁殖，長期處於該溫度帶並含糖、蛋白質，就易孳生細菌、引發中毒。