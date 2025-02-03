　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

胃痛,肚子痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO肚子痛快1年。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這是勸世文，不要像我這麼髒又懶！」一名男網友透露，去年吃了西藥、中藥就是醫不好拉肚子的症狀，事後照大腸鏡，得知是腸子發炎，並切除發炎性瘜肉，讓他嚇壞了。直到最近他也意識到把水瓶洗乾淨的重要性，發現不再拉肚子，原來他都只用水沖，沒有刷過裡面，引發網友熱議。

一名男網友在Dcard表示，去年3月一直有拉肚子的狀況，服用了西藥和中藥，症狀卻總是反覆發作，讓他感到非常困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，那時候習慣將保溫杯裝著茶類飲料放過夜，隔天早上僅用水沖洗一下便繼續使用。由於保溫杯比較深，就怕使用奶瓶刷會殘留洗碗精，因此長期未徹底清洗保溫杯，這樣的習慣持續了將近一年。

這期間原PO不斷求醫問診，但醫生始終找不到拉肚子的原因，最終建議他照大腸鏡檢查，「才知道因為我腸子長期發炎，長了好幾顆發炎性瘜肉」，嚇壞原PO了。

直到最近，原PO忽然發現可能是保溫杯的問題，「每天保溫杯都會用洗碗精、奶瓶刷洗，終於不再拉肚子了」，並勸世「別像我這麼懶，花一堆錢還要一直拉肚子，腸子終於恢復到跟以前一樣了。」

最後，原PO也特別提醒大家，如果保溫杯只裝水，但有使用瓶口對嘴喝或用吸管喝，建議每兩天就要刷一次；如果保溫杯裝的是非水飲料，如拿鐵或茶類，則每天都要刷洗，避免孳生細菌。

底下網友熱議，「天啊...原來真的有人不知道洗碗精的重要性啊」、「看過有男生透明水壺裝水看起來綠綠的長青苔，就算只有裝水裡面還是要刷好嗎」、「我每天用100度燙水燙過，而且絕對只裝水」、「謝謝提醒！真的很懶，覺得裝個水沒什麼就很少認真刷洗，沒想到這個也有很大的隱患」、「我女友也是一直拉肚子，後來有一次喝她的水，看到杯子裡長青苔才知道為什麼」。

根據CTWANT報導，毒物科醫師顏宗海表示，市面上常見的304材質不鏽鋼保溫杯，要注意醫學上所謂「危險溫度帶」，因為杯內含糖、蛋白質飲料易孳生細菌，且微生物在攝氏60度到70度還能進行繁殖，長期處於該溫度帶並含糖、蛋白質，就易孳生細菌、引發中毒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
搶先爆「大S死訊」被轟造謠　粉專再發文
快訊／大S猝逝主因曝光！　小S慟發聲了
大S驟逝！　5情史2婚姻皆轟動…再婚具俊曄不到3年
大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創
快訊／大S春節猝逝！享年48歲
過年急診塞爆！　醫揭「天邊孝子症候群」發作
大S春節行蹤曝光！　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」
快訊／第4張2000萬刮出！　30歲台北男淡定：真的假的
肯爺老婆紅毯全脫了「三點全露」！　全場傻眼⋯大會請出場
快訊／國1南196K追撞！　後方回堵4公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶先爆「大S死訊」被轟造謠　粉專再發文：台灣人都要跟我道歉　

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作：大鬧急診室

拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

極地冷空氣出海！一部分南掃台灣　鄭明典：未來幾天會降溫

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

空氣清淨機用1年首度拆開　奴才見濾網穿「貓毛衣」驚呆

搶先爆「大S死訊」被轟造謠　粉專再發文：台灣人都要跟我道歉　

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

快訊／4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

過年急診塞爆！醫揭「天邊孝子症候群」發作：大鬧急診室

拉肚子快1年「醫生也找不到原因」　他驚見保溫杯：這是勸世文

極地冷空氣出海！一部分南掃台灣　鄭明典：未來幾天會降溫

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

強烈冷氣團「今晚到明晨最冷」探8度　凍番薯時間要拉長了

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

搶先爆「大S死訊」被轟造謠　粉專再發文：台灣人都要跟我道歉　

大S結婚2年猝逝！　「15句人生金句」回顧：人生無常，我珍惜當下幸福

一周兩波強烈冷氣團急凍「2時段最冷」　低溫崩探7度

開工日凌晨酒駕！騎士逆向行駛被攔查　一吹超標涉公共危險

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

快訊／國3田寮段大貨車爆胎停內側車道　駕駛穿越車陣路肩待援

東螺媽天公爐「黑狗狂吠」挖出骸骨　專家曝：埋骨者將遭天譴

桃園「無監視器路口」2機車碰撞　2女騎士都說是綠燈行駛

限時5天！阿里山英迪格買一送一　到全球必去勝地看雲海、日出

快訊／15縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團南下　急凍跌破10度

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

棄嬰報戶口要跟誰姓？律師曝冷知識

冷到沒完沒了！　下波恐又寒流

全台有雨！　下最大地區曝

洩慾完「老公就去找婆婆」！人妻忍6年崩潰

快訊／7縣市有感！06：02台南規模4.1地震　最大震度3級

侄子才讀國小！笑收紅包「一看金額變臭臉」

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

「下周地獄連上6天班」他卻無法請假：真的很不爽

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報

新春初五「解除禁忌」！命理師曝2事別做

司機員媽媽到車站親送便當　照片暖炸

更多熱門

相關新聞

不是吃壞肚子！一直烙屎「恐是4疾病」　醫：腸癌也會

不是吃壞肚子！一直烙屎「恐是4疾病」　醫：腸癌也會

腹瀉情況偶爾會出現，不過有些人一拉就是好幾日，甚至好幾個月、好幾年，漸漸習慣。然而，這是正常的嗎？嘉義大林慈濟醫院醫療長暨胃腸內科曾國枝醫師指出原因，也提醒出現警訊盡早檢查。

月經來就拉肚子？醫喊：是警訊　1急症「腸子都穿破了」

月經來就拉肚子？醫喊：是警訊　1急症「腸子都穿破了」

過年烙屎「鳳梨罐頭吃2片」不拉了！醫讚：天然抗生素

過年烙屎「鳳梨罐頭吃2片」不拉了！醫讚：天然抗生素

用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭

用力大便30分鐘！他驚見「馬桶全血」不理　醫一照搖頭

陸中小學生禁帶手機到校 各種「藏手機神器」網路賣翻

陸中小學生禁帶手機到校 各種「藏手機神器」網路賣翻

關鍵字：

拉肚子水瓶水杯大腸鏡發炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

北斗天后宮發爐、黑狗狂吠　香灰裡挖出骸骨

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

川普2.0關稅戰！《富爸爸》作者預言3資產崩盤

大S 10天前才露臉！　現身王偉忠長女歸寧宴

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

大S遭瞎傳死訊「Makiyo經紀人傻眼發聲」！

林襄認最後一脫！「濕身喝牛奶」寫真集未公開遺珠照外洩

更多

最夯影音

更多

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面