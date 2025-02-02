桃園獨居翁搭公車坐過站...雨中徒步跌倒渾身濕　警護送返家

▲何姓男子坐車過站徒步走回家，因體力不支呆坐路旁。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名72歲何姓獨居男子外出採購日常生活品，坐公車返家卻坐過站，下車後冒雨往回走，因體力不支跌倒呆坐在地上，警方獲報趕到現場處理，發現男子有失溫現象及擦挫傷，查出住址後護送何男返家。

▲▼警方將路倒男送返家，並通親友前來照顧。（圖／龜山警分局提供）

昨日21時30分，龜山分局龜山派出所所長陳政斌執行巡邏勤務，接獲報案該寺廟附近萬壽路一段山區道路有人路倒需要警方協助，陳政斌等人趕到現場，發現男子已被雨淋濕，先讓他穿上路過騎士提供的輕便雨衣擋風雨，詢問才得知何翁在龜山區採買日常必需品，搭乘客運回家，因打瞌睡坐過站，當時下著毛毛細雨，仍選擇徒步走回家。

由於山區道路燈光昏暗，何翁走了一段路後因年紀大又著物品，體力不支跌到在地，久久不能站起來，路過的騎士發現報警處理。員警發現老翁有受傷淋雨行走有失溫現象，先送回住處遞上麵包果腹，並通知消防隊救護人員到場檢查傷勢，所幸輕微擦傷無需送醫。陳政斌所長表示，已通知親友協助照顧關心何翁身體狀況，呼籲民眾遇有類似情形，建議叫計程車或請家人載送比較安全。