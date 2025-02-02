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社會 社會焦點 保障人權

警消殉職／5個月3勇消喪命！游尚樺、李詠真、周立鑫氣瓶耗盡亡

▲▼ 竹市勇消游尚樺、李詠真、周立鑫皆因氣瓶耗盡殉職。（圖／資料照）

▲新竹在5個月內發生2起殉職意外，勇消游尚樺、李詠真、周立鑫皆因氣瓶耗盡不幸喪命。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／新竹報導

2023年12月、2024年5月接連發生兩起因「空間迷航」造成消防殉職事件，新竹縣消防局新工分隊長29歲游尚樺進入移工宿舍救人，倒臥2樓樓梯間亡；新竹市「晴空匯」豪宅大樓發生火警，金山分隊消防員39歲李詠真、34歲周立鑫為了搶救8樓受困民眾，2度進入火場救人，因氧氣耗盡身亡。短短5個月內發生2起類似意外，消防人員的安全也成為外界關注焦點。

2023年12月28日上午7時33分，新竹縣湖口鄉安宅四街一棟3層樓移工宿舍發生火警，分隊長游尚樺獲報率員趕抵現場，並進入火場救出4名外籍移工。

為了確認是否還有人受困，游與2名同仁再度返回火場，但進到2樓時受到濃煙影響、能見度低，疑似空間迷航加上氣瓶耗盡，進入10分鐘後隨即發出「Mayday」呼救，同仁收到呼救立刻進行搜索，並在2樓樓梯間找到已無呼吸心跳、面罩鬆脫的游，雖從找到人到救出僅5分鐘時間，惟送醫搶救後仍回天乏術。檢方相驗游肺部、呼吸道有大量煙粒子、碳粒沉積，研判是吸入濃煙窒息死亡。

▲▼ 新竹湖口移工宿舍火警，消防員身亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲游尚樺倒臥2樓樓梯間被發現，送醫搶救仍不治。

游尚樺年僅29歲，為中央警察大學81期畢業，先前曾在新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，2022年9月才到新竹縣服務，擔任新工分隊分隊長。2024年1月4日公祭當天，消防局舉行國旗、消防旗覆旗儀式，表彰游尚樺英勇深入火場救人的精神，並追晉他為大隊長。

2024年5月26日晚間10時55分，新竹市東區「豐邑晴空匯」發生火警，地下一樓電纜燃燒，消防到場立即對B1管道間滅火，但濃煙從管道向上竄至各樓層。11時50分警消出動5組人力進入大樓救援，金山分隊消防員李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)一組，揹著氣瓶徒步爬樓梯上到8樓搜救。

▲▼快訊／新竹2消防殉職　「晴空匯」百人困家中今早畫面曝。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲晴空匯大樓火警，李詠真、周立鑫揹著氣瓶徒步爬樓梯上到8樓搜救，同樣因氣瓶耗盡喪命。

27日凌晨12時15分，消防無線電傳出「Mayday」求救訊號，惟當時現場狀況混亂，直到12時25分才確定訊號是李、周2人傳來，確定位置後馬上啟動救援，直到12時55分才接觸到已無呼吸心跳的2人，1時10分運抵1樓，送醫搶救後仍不幸送醫不治。

消防局長李世恭解釋，2名勇消被發現時均無配戴面罩，研判因內部濃煙過大，加上徒步上8樓，氧氣消耗更快，最終因濃煙迷失相關方位，且氣瓶耗盡，2人受不了才會自行拔除面罩，因此體內累積許多有毒氣體戴奧辛、以及焦油，不幸殉職。

▲新竹市晴空匯火警2同仁殉職。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲勇消李詠真、周立鑫遺物。

39歲消防員李詠真在2023年結婚，警專22期，年資長達19年，長輩只剩父親健在，弟弟也是消防員，在高雄市消防局服務；周立鑫為警專27期，年資14年，未婚，父母已退休、哥哥待業中，為家中唯一經濟支柱，家屬接獲噩耗都悲痛不已。

由於短短5個月內發生連2起案件消防殉職悲劇，其中原因是否涉及人為疏失、調度是否有問題、裝備是否齊全等等多項疑點，都成為需要釐清的要點，目前2案起火原因，檢方仍在持續調查中。

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