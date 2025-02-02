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社會 社會焦點 保障人權

恐怖驅魔命案！雲林男被父母弟「挖喉找靈魂」窒息　3人判決出爐

記者劉人豪／雲林報導

2023年12月1日，雲林虎尾鎮1日凌晨發生一起詭異命案，29歲陳姓男子被爸媽、弟弟徒手伸入喉嚨「驅魔」致死，而警方獲報到場採證時，媽媽全程跪在神明廳前念念有詞，疑似在懺悔。雲林地方法院依傷害致死罪，判陳母有期徒刑3年6月、陳父有期徒刑2年緩刑5年、陳弟有期徒刑2年緩刑5年。

警方調查，陳姓一家人是單純的農家家庭，爸爸為送貨司機、媽媽為家管，弟弟在養豬場工作，陳男則在冷凍工廠上班，但陳男近期行為反常，就醫未果後，便被帶去參加廟會，事後被認為是「卡到陰」。

▲▼ 雲林29歲男遭挖喉「驅魔」慘死，媽媽念念有詞癱跪神明廳 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳男遭挖喉「驅魔」慘死，警方到場時，媽媽雙手合十跪在神明廳前，嘴裡還念念有詞。（圖／資料照）

事發當天凌晨，陳男又出現異常舉動，且也已多日不吃不喝，便被爸媽、弟弟帶到自家神明廳進行驅魔儀式，並由爸爸、弟弟壓制其雙手雙腳後，由媽媽徒手伸進喉嚨內「抓鬼」，沒想到卻釀成悲劇。

判決指出，陳母認為兒子遭壞東西或魔鬼附身，未積極求診接受現代醫療，而以民俗療法處理，因情況未能改善，而想以暴力方式驅魔，並以手伸入被害人的口腔內，想趕走附身，找回兒子，而於動作進行時不幸導致兒子死亡。

陳父具有一般傳統信仰，常常去拜拜或參與民俗活動，認同兒子遭魔鬼附身，並接受太太的想法，以暴力方式驅魔；陳弟配合父母親以民俗療法處理，且認同哥哥遭到附身，案發當時配合母親動作以暴力方式驅魔，幫忙壓制哥哥雙腳，母親驅魔時並以手伸入口腔內，想趕走附身找回靈魂。

▲▼ 雲林卡到陰 。（圖／民眾提供）

▲雲林29歲男(紅圈)遭一家「驅魔」死亡，一家生活照曝光。（圖／民眾提供）

法院審酌，3人分別是陳男母親、父親及弟弟，因為教育水準不高，誤認陳男怪異行為是遭鬼附身，企圖以自創方式驅魔，欲找回陳男靈魂，導致陳男呼吸道受傷窒息死亡，雲林地院依傷害致死罪，處陳母有期徒刑3年6月；陳父有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付20萬元，提供240小時義務勞務；陳弟處有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付10萬元，提供240小時義務勞務。

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