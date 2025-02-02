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跳槽前必玩心理測驗！發掘讓你工作熱情燃燒的理想老闆

▲▼過年,春節,工作,職場,老闆,主管,轉職。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些人想換工作，是因為想跟著一個好主管一起奮鬥，但你知道自己適合什麼樣的老闆嗎？玩個心理測驗看看吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年後是不少人選擇跳槽、換工作的時間，除了薪資待遇、職銜、轉換跑道等等理由，也有人是希望找到一個「好頭家」，能夠跟自己欣賞的主管一起打拚、更有工作動力，你知道自己喜歡哪一種上司的特質嗎？又或是和哪一種主管共事其實是會削減你的熱情？日本網站《curazy.com》的心理測驗幫你找出你的「理想老闆」，快一起來玩玩看吧！

Q：根據直覺從以下六種類型中選擇一種玩具。

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▲▼過年,春節,工作,職場,老闆,主管,轉職。（圖／翻攝自國外網站）

選好了，往下看解答！

選好了，往下看解答！

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選擇圖1：你的理想老闆是能有禮貌地對你提出建議的人

你是一個敏感的人，對語言的細微差別特別敏銳，容易因嚴厲的語氣或攻擊性行為感到受傷。如果你的老闆能用清楚且容易理解的方式提出改進建議，你會更容易接受並付諸行動，而不會因此感到恐懼或壓力。

選擇圖2：你理想的老闆是不干涉你私生活的人

你喜歡在工作日與休息日之間劃清界線，對個人隱私的保護意識很強。對你來說，一個能專注於工作本身，而不會過度干涉你個人生活的老闆最有吸引力。你可能也傾向避免參加與工作相關的午餐或應酬活動，保持工作與生活的分離。

選擇圖3：你的理想老闆是一位言出必行的人

即使只是工作上的關係，你非常重視信任。你可能曾經體會過老闆一句話改變整個團隊氣氛的時刻。如果你的老闆是一個明白自己言語影響力、言行一致的人，你會感到更安心，並且能更專注地投入工作。

選擇圖4：你的理想老闆是能與你共同解決問題的人

你希望老闆是一個可以隨時諮詢的對象。對你來說，當有人與你合作，一起找到解決方案時，即使面對困難的專案，也會感到輕鬆許多。相反地，若老闆總是把責任一味地推給下屬，你可能會對此感到不滿，甚至產生反感。

選擇圖5：你的理想老闆是能引導你成長的人

你希望在工作中能有自我實現的機會，特別是當你被委派那些能激發潛力的任務時，你會感到更有動力。你可能更傾向選擇能提供一對一指導或建議的老闆，幫助你在職場上不斷提升。

選擇圖6：你的理想老闆是像朋友一樣的人

你個性開朗、不害羞，喜歡與人交流。不僅在工作中希望能與老闆談公事，對於生活中的點滴也願意分享。你期待一個能讓你在工作中保持輕鬆、愉快心情的環境，同時兼顧紀律與專注，讓你更自在地展現自我。

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