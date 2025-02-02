野火嚇跑保險公司！　加州豪宅區「年保費僅台幣18萬」

▲帕利塞茲野火襲擊的區域，是全美最昂貴的住宅區之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯在2025年一開始就爆發嚴重野火，燒毀數萬英畝土地，造成上萬棟建築損毀，而帕利塞茲野火（Palisades Fire）襲擊的區域，是全美最昂貴的住宅區之一，然而這裡的保險費用卻是全美最便宜的之一，但如今隨著野火爆發，這個情況很有可能改變。

根據《路透社》對保險和房地產行業數據的分析，受到各州監管政策不同影響，加州的「消費者友好型」監管政策限制了保險價格，即便是在高風險地區也如此；數據顯示，相比房屋價值，加州2023年的全州平均保費是全美50州中最低的，而高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）的保險費用比全美97%的地區都便宜。

▲高級住宅區「太平洋帕利塞德」的保險費用比全美97%的地區都便宜。（圖／路透）



氣候風險研究公司First Street數據顯示，太平洋帕利塞德區有95%的住宅面臨重大燒毀風險，而這裡的房主在2023年支付的保險中位數保費為5450美元（約台幣18萬元）；這一數字比芝加哥富人區格倫科（Glencoe）的居民支付的保費低，也比紐奧良貧困的下九衛地區（Lower Ninth Ward）居民支付的保費還低。

報導指出，洛杉磯周邊的野火所造成的損失規模，加上去年底頒布的相關法規改變，可能會終結像太平洋帕利塞德區這樣高風險地區的低廉房屋保險費用，未來這些地區的保費將會大幅上漲。

美國保險行業近年來難以應對極端天氣帶來的挑戰，光是2023年就有超過24次造成數十億美元損失的野火、洪水和其他氣候相關災害。路易斯安那州和佛州等颶風多發地區的保險價格，在2020、2021和2022年颶風後翻了一倍多。

▲太平洋帕利塞德區有95%的住宅面臨重大燒毀風險。（圖／路透）



加州監管機構直到最近仍對房屋保險施加價格管制，限制了年度漲幅，但由於難以盈利，保險公司陸續退出市場。根據州監管機構的數據，自2022年以來，12大保險公司中有7家已暫停或縮減新業務。

保險公司難以提供大範圍服務後，加州監管機構重新評估了他們的政策，當局去年12月宣布了一項改革，將使保險公司更容易提高費率並將氣候風險和再保險成本納入定價，但同時要求保險公司必須為高風險地區提供保險。

晨星公司（Morningstar）保險副總裁杜維爾（Patrick Douville）表示，保險公司會努力繼續在加州這個全美最賺錢的市場中提供服務，「但保險公司需要隨機性，如果總是同一批人受到影響，那就必須向他們收取天價保費。」