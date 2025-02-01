CIA藏了50年的秘密！他預言恐怖末日景象　「地火水」3劫同降地球

▲湯姆斯陳在被CIA保密了超過50年的《亞當與夏娃的故事》中，描述了世界末日可能出現的景象。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一本被中央情報局（CIA）保密了超過50年的書《亞當與夏娃的故事》，在2013年部分解密後，揭露了一個驚人的「世界末日理論」。該書作者湯姆斯陳（Chan Thomas）聲稱，地球每隔6500年就會因磁場突然轉移，發生毀滅性災難，並將目前的地質與考古證據與《聖經》中的大洪水事件相連。然而，NASA及多位專家對此提出了質疑，認為這些說法缺乏科學根據。

據《每日郵報》報導，湯姆斯在書中指出，他認為下一次大災難「很快就會到來」。屆時，地球磁場會突然大幅轉移，引發全球性的地殼重組和氣候變化，讓地球陷入「世界末日般的場景」。他描述，世界末日來臨時，「擁有千軍萬馬之力」的狂風將直接吹襲加州，讓「群山像微風中的蕨類植物一樣搖晃」；太平洋將掀起兩英里多高的海嘯，在短短一天內，吞噬洛杉磯、舊金山、芝加哥和紐約，抹去所有文明的痕跡。

湯姆斯陳表示，在海嘯發生後，北美大陸會爆發地震，導致地面形成巨大裂縫，岩漿溢出地表。然而，北美洲並不是唯一受到破壞的地方，「七大洲都無法逃過這場襲擊，每個大洲都會經歷略有不同的戲劇性結局。」湯姆斯陳形容，印度以東的孟加拉灣盆地將被推移到北極現在的位置，而秘魯以西的太平洋會被推到南極的位置，格陵蘭島和南極洲則會被轉移到赤道，導致「它們的冰帽在熱帶的熱浪中瘋狂溶解。」

▲湯姆斯陳形容，世界末日來臨時，地球將同時經歷大地震、洪水，以及岩漿溢出。（示意圖／VCG）

據湯姆斯陳所述，可怕的災難將在第7天結束，但整個地球在那個時候「早就發生了改變」。儘管湯姆斯陳將氣候變化和地殼重組描繪成一幅摧毀文明的的可怕畫面，但專家認為，沒有科學證據顯示地球會出現這樣的大災難，因為磁極反轉雖然可能會發生，但其過程極度緩慢，且不會造成湯姆斯陳描述的劇烈破壞。

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家Martin Mlynczak強調，湯姆斯陳的說法缺乏科學證據，因為「沒有證據顯示地球磁場曾經或將來會出現他所說的90度翻轉」，磁場變化與氣候相關的說法也沒有任何依據。NASA資料顯示，地球的磁極確實會轉移，而且在歷史上已經發生了數百次，但地球所謂的磁極反轉每30萬年才會發生一次，更重要的是，這不會造成全球性災難。即使是短暫的磁場變弱，也不會完全消失，地球仍會受到大氣層和磁層的保護。

報導稱，湯姆斯陳曾是美國前空軍職員，並曾參與不明飛行物（UFO）研究和機密項目，還自稱是一名靈媒，不過他與CIA的直接關聯尚未被證實。湯姆斯陳這本著作原稿超過200頁，目前解密的僅有55頁，其餘部分至今仍被列為最高機密。儘管這本書被列為機密的原因仍不清楚，但有些人認為，CIA應是擔心這本書會引起大眾恐慌，或洩露與政府秘密研究有關的資訊，所以才未公開內容。專家強調，末日理論固然引人入勝，但需要以科學證據為基礎，避免造成不必要的恐慌。