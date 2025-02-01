這個會議APP害的！上海婦人「手機突失控」…險被騙6291萬元

▲警方及時幫朱阿姨刪除涉詐APP。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海黃浦一名朱阿姨日前險遭詐騙1400萬元（人民幣，下同，約台幣6291萬元），因配合「線上客服」下載一款「雲會議」的APP，手機遭對方遠端操控，如同失控般停不下來。所幸，婦人驚覺自己受騙，請女兒報警，並在銀行行員的幫助下，保住存款。

據《上觀新聞》報導，朱阿姨表示，事發當天自己收到一封簡訊，說她開通了一個直播間的帳戶，每個月要收費800元，如果要取消就得打一通指定的電話，「我想說我沒開通過呀，所以我就打電話過去了。」

▲朱阿姨的女兒及時報警。（圖／翻攝自微博）

朱阿姨說道，她按照「客服」的要求，下載APP，並透露了，4張銀行卡的卡號、密碼、驗證碼，「直到透露完銀行卡資訊，我才驚覺受騙了，趕緊跟女兒說，讓她報警，我們後來去了銀行，請行員跟警方處理。」

警方表示，當時朱阿姨的手機正在進行螢幕共享，儘管沒有人點選螢幕，但手機一直在操作，「第一時間先把朱阿姨的手機開飛行模式，然後立即刪除了她下載的涉詐的雲會議APP，還把她的手機關機，以確保騙子不能再操控她的手機。」

▲▼銀行行員在與警方的配合下，成功保下朱阿姨的積蓄。（圖／翻攝自微博）

朱阿姨在警方的幫助下，成功切斷與詐騙的聯繫，並迅速將4張卡辦理掛失。

該銀行的負責人陳玲表示，「騙子當時已經把老人的一筆定期存款，轉為活期存款了，如果沒有及時掛失的話，老人的資金就可能產生損失。」