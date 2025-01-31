金門初三連2起車禍！休旅超車撞樹翻覆　女駕駛打瞌睡撞爆車頭

▲駕駛休旅車的唐男，超車不慎擦撞路樹，導致車輛翻覆於路中。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陸運陞／金門報導

年節期間車禍頻傳！金門今天大年初三（31日）接連發生2起車禍。首起駕駛休旅車的男子，行駛在金寧鄉環島西路二段，疑似因超車失控，擦撞路樹導致車輛翻覆；另起則發生在后盤山路段，駕駛轎車的女子，疑因精神不濟自撞路沿石造成車頭全毀，導致油漬溢出汙染路面，所幸皆未造成嚴重傷亡。

警方指出，今天下午1時許，駕駛休旅車的唐姓男子，沿著環島西路二段往金城方向行駛，行經事故地點時，唐男超車失控擦撞路樹，整輛休旅車翻覆路中，唐男則自行從駕駛座脫困。警方抵達，唐男有手部擦、挫傷，立即對唐男酒測，未發現酒駕情事，將再進一步釐清事故原因。

▲駕駛轎車的李女，疑似精神不濟打瞌睡，自撞路沿石導致車頭全毀油漬流滿路面。（圖／記者林名揚翻攝）

稍晚下午3時許，駕駛轎車的51歲李姓女子，一車4人行經金寧鄉后盤山38-1號前時，李女疑似精神不濟，邊開車邊打瞌睡，自撞路沿石，導致車頭全毀，引擎內油漬流滿路面，車上一人感到身體不適，警方抵達將其送醫治療，並通知清潔隊將路面鋪設木屑，避免引發2次車禍，警方仍在釐清確切發生事故原因。

▲警方通知清潔隊，在路面鋪灑木屑避免引發2次車禍。（圖／記者林名揚翻攝）