嘉義市推廣「餐盤六口訣」　健康吃年菜快樂動健康

▲▼ 嘉義市社區營養師推廣健康吃年菜 快樂動健康 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春節期間親朋好友相聚，圍爐吃年菜、閒聊話家常，不知不覺吃下過多熱量。嘉義市社區營養師提醒，聰明準備年菜，才能吃得健康無負擔，再搭配適度運動，保持健康過好年。

社區營養師教大家輕鬆製備三道年菜。祭拜過的雞手撕成雞絲，搭配各色蔬菜如香菜、甜椒、美生菜等，最後再撒上無調味堅果，可緩解年菜的油膩感；魚肉剝下與鴻禧菇、洋蔥、海帶芽及豆腐等，加入牛奶燉煮成牛奶魚湯，還可補鈣避免骨質疏鬆；將高鹽高油的臘肉臘腸切絲，搭配各色蔬菜如甜椒等進行拌炒，最後配上加入藜麥及黑米等富含維生素、礦物質的全穀雜糧米飯，富含多種營養素且熱量低。

嘉義市社區營養師建議民眾春節飲食也要掌握「我的餐盤六口訣」：每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙，就能在春節期間吃得健康無負擔。

衛生局建議享受美食也別忘了體重管理，親友團聚時可至廟裡祈福，走春拜年、戶外踏青，就近利用社區公園、健走步道、自行車道等，從事健走及騎自行車等活動，除了促進親友間互動外，還能增加身體活動的機會，增進親友感情，增強健康體能，輕鬆享瘦、活力滿滿過好年。

若有營養相關問題請洽嘉義市衛生局國民健康科2338066分機 533王嘉伶營養師、分機534 陳冠臻營養師、分機528侯信吉營養師及李怡姍營養師。